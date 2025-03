Anteprima Real Madrid - Atlético Madrid: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Real Madrid ospita l'Atleti all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: 4 marzo (21:00 CET)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: andata ottavi di finale di Champions League 

Chi: i detentori della Champions League contro i tre volte vincitori dell'Europa League.

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Il Real Madrid ha battuto i cugini dell'Atleti nelle finali di Champions League del 2014 e del 2016 e li ha eliminati ai quarti nel 2015 e in semifinale nel 2017. Con la speranza di riscrivere la storia recente di questo confronto, la squadra di Diego Simeone può trarre fiducia da un'ottima fase campionato, che ha compreso le vittorie su Paris e Leverkusen, ma il Real Madrid gongola dopo aver eliminato il Manchester City agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Mendy; Modrić, Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior



Atleti: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Simeone, Barrios, De Paul, Lino; Griezmann, Alvarez

Stato di forma

Real Madrid

Forma: SVVVPV

Ultima partita: Real Betis - Real Madrid 2-1, Liga, 01/03

Atleti

Forma: VPVPPV

Ultima partita: Atleti - Athletic Club 1-0, Liga, 01/03

Le parole degli allenatori

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Il nostro ultimo ricordo del Bernabéu in Champions League è speciale e vogliamo ripeterlo. Ci saranno molte differenze rispetto alla partita con il City; l'Atleti è una squadra più verticale, mentre il Man City si concentra maggiormente sul possesso, ma questo non cambierà il nostro stile. Sappiamo che sarà una partita combattuta e pensiamo che si deciderà al ritorno. Non possiamo pensare di andare molto in vantaggio domani, non è possibile perché i nostri avversari stanno giocando benissimo e la partita sarà combattuta fino alla fine".

Diego Simeone, allenatore Atleti: "Sarà una partita di grande rispetto contro una grande avversaria che ci rispetta allo stesso modo. Per Madrid è uno spettacolo che le due squadre si affrontino, mentre per la Spagna averne già una ai quarti è fantastico. Possiamo godercela. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi cosa accada. Una partita di questo calibro viene decisa dai dettagli, sia per loro che per noi. La squadra che gestirà meglio queste situazioni andrà al prossimo turno".