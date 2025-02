PSV-Juventus 3-1 dts (and. 1-2): Bianconeri eliminati

Dopo Milan e Atalanta, anche la Juventus deve salutare la UEFA Champions League ai playoff. Il PSV Eindhoven "restituisce" ai Bianconeri il 2-1 dell'andata e trova nei supplementari il gol-qualificazione del definitivo 3-1: è Ryan Flamingo, 22enne difensore con un passato nel Sassuolo, a condannare all'eliminazione la squadra di Thiago Motta.



La sfida inizia subito in salita per la Signora, costretta al primo cambio già dopo 12 minuti: Renato Veiga, infatti, deve lasciare il posto ad Andrea Cambiaso. Francisco Conceição è particolarmente ispirato e da una sua iniziativa nasce il cross di Timothy Weah per Kolo Muani, che svetta di testa ma manda alto.

Gli olandesi rispondono con un tiro di Noa Lang respinto da Lloyd Kelly, prima che il tap-in di Ivan Perišić termini alto. Walter Benítez, portiere argentino dei padroni di casa, respinge il tentativo deviato di Cambiaso: si va all'intervallo con il risultato in equilibrio. Nella ripresa, però, la squadra di Peter Bosz parte forte.

Michele Di Gregorio non si lascia sorprendere da Perišić, mentre Lang è sempre una spina nel fianco sulla sinistra: il tiro del numero 10, comunque, trova solo l'esterno della rete. I Bianconeri di Motta ci provano con Kolo Muani, che deve fare i conti con la reattività di Benítez, poi il PSV passa con una fiammata.

In transizione, Lang taglia il campo per Perišić che controlla alla grande - in corsa - il pallone e con un destro al volo in diagonale batte Di Gregorio. Per il croato ex Inter si tratta del sesto gol contro la Juventus. Il vantaggio galvanizza gli olandesi, che continuano ad attaccare. Federico Gatti, però, è provvidenziale prima nella chiusura su Joey Veerman poi nel salvataggio sulla linea su Luuk de Jong.

Così, dopo dieci minuti, la Juventus pareggia. Una punizione di Teun Koopmeiners viene ricacciata fuori dall'area dalla difesa del PSV, Weah calcia benissimo di destro e supera il portiere avversario: 1-1. Trascorrono però altri dieci minuti e gli olandesi tornano avanti. Sul cross dalla destra dello scatenato Perišić, un problematico controllo di de Jong si trasforma in un assist per Ismael Saibari, che sotto misura con un destro potentissimo non lascia scampo a Di Gregorio.

La squadra di Motta è costretta sulla difensiva, all'88' Lang spezza un raddoppio e calcia da dentro l'area, ma Di Gregorio riesce a salvarsi di piede. Si va ai supplementari, con i padroni di casa che continuano ad attaccare. Di Gregorio è provvidenziale su Saibari, ma al 98' arriva il gol che sposta l'ago della bilancia qualificazione.



Johan Bakayoko crossa basso e forte dalla destra, il tocco di Gatti carambola sul portiere della Juventus e diventa un assist involontario per Flamingo, che da due passi non può sbagliare: per il difensore è il terzo gol in questa Champions League. La Juventus rischia di sbandare, Di Gregorio ci mette una pezza sull'inesauribile Saibari prima che il subentrato Dušan Vlahović colpisca un clamoroso pallo da due passi.

Nella ripresa ha un'altra grande chance Khéphren Thuram, che fa tutto bene ma calcia alto di sinistro da posizione più che favorevole. Poi Di Gregorio si supera su Guus Til. Finisce 3-1, il PSV si qualifica agli ottavi dove se la vedrà con l'Inter o l'Arsenal. Per la Juve di Motta una serata amara.



Player of the Match: Noa Lang (PSV)



Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "Assist. Nel secondo tempo è stato dominante e ha cambiato la partita. I suoi dribbling sono stati molto pericolosi per la Juventus. Ha creato le sue occasioni ed effettuato tante conclusioni".