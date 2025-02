Atalanta-Club Brugge 1-3 (tot. 2-5): Dea sconfitta ed eliminata

L’Atalanta si arrende anche nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. Vince ancora il Club Brugge, che, grazie a un grande primo tempo, si impone 3-1 e ottiene la qualificazione agli ottavi.

Partenza da incubo per la Dea, che al 3’ è già sotto nel punteggio: assist di Ferran Jutglà e gol di Chemsdine Talbi, a segno con un perfetto diagonale che passa tra le gambe di Marten De Roon. Al 27’ arriva anche il raddoppio del Club Brugge: Marco Carnesecchi respinge il destro di Christos Tzolis, ma non può nulla sul tocco di Talbi, autore di una doppietta.

L’Atalanta rischia ancora su una bella iniziativa di Jutglà: il mancino dell’attaccante termina fuori di poco. Nel recupero succede di tutto: i padroni di casa sfiorano la rete con una clamorosa tripla occasione - con Zappacosta, Mario Pašalić e Juan Cuadrado che devono fare i conti con un palo, le parate di Simon Mignolet e il salvataggio sulla linea di Brandon Mechele -, ma, nella stessa azione, vengono puniti ancora. Jutglà, con uno splendido sinistro, sigla il 3-0 con cui si chiude la prima frazione.

A inizio ripresa la Dea accorcia subito le distanze: dopo meno di un minuto, Ademola Lookman, appena entrato, sfrutta al meglio il suggerimento di Zappacosta e con il piatto batte Mignolet. La formazione di Gian Piero Gasperini insiste, ma al 61’ spreca una chance gigantesca, fallendo un calcio di rigore: Lookman calcia male, angolando poco la conclusione, Mignolet è bravo a neutralizzare. L’estremo difensore si ripete su Mateo Retegui con un grande intervento, preservando il doppio vantaggio.



Highlights: Club Brugge-Atalanta 2-1

L’Atalanta ci prova con tanto cuore, ma trova sulla sua strada un Mignolet in serata di grazia. Vince ancora il Club Brugge, che elimina i Nerazzurri e vola agli ottavi di finale.



Player of the Match: Ardon Jashari (Club Brugge)



Ardon Jashari del Club Brugge KV posa per un selfie con il premio PlayStation Player of the Match UEFA via Getty Images

Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "È stato il motore della squadra oggi, è stato presente ovunque in difesa e ha fornito azioni offensive cruciali, tra cui il coinvolgimento chiave in due dei gol del Brugge