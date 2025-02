Milan-Feyenoord 1-1 (and. 0-1): Rossoneri eliminati

Al Milan non riesce la rimonta contro il Feyenoord e i Rossoneri devono salutare la UEFA Champions League. Nel ritorno degli spareggi, la squadra di Sérgio Conceição colpisce a freddo con l'ex Santiago Giménez me dopo l'espulsione di Théo Hernandez subisce il pareggio di Julián Carranza: a San Siro finisce 1-1, risultato che porta agli ottavi gli olandesi di Pascal Bosschaart.

Il Milan sblocca la partita dopo nemmeno 40 secondi, con il più classico dei gol degli ex: Giménez raccoglie la sponda di Malick Thiaw e da due passi, di testa, fa 1-0. Per l'attaccante messicano è il terzo gol con la maglia rossonera, il primo in UEFA Champions League: una rete che di fatto annulla il successo di misura ottenuto da Igor Paixão e compagni al De Kuip.

San Siro fa festa, gli olandesi rispondono con una conclusione dello spagnolo Hugo Bueno che però finisce alta. Come il tentativo successivo di Tijjani Reijnders, che non riesce a tenere basso il pallone sullo scarico di Kyle Walker. La squadra di Conceição continua a spingere, vanno al tiro senza fortuna Yunus Musah e João Félix.

Ma è Théo Hernandez ad avere la chance migliore per raddoppiare: il tap-in del francese, dopo la parata di Timon Wellenreuther su João Félix, si stampa però sul palo. Si va all'intervallo con i padroni di casa avanti di misura, dopo un paio di buone opportunità non concretizzate da Rafael Leão.

A inizio ripresa tenta la fortuna anche Walker, ma Wellenreuther è attento e para a terra il destro del difensore ex Tottenham e Manchester City. Poi, dopo sei minuti, arriva la "doccia gelata" per i Rossoneri, che restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Théo Hernandez [doppia ammonizione].



Highlights: Feyenoord-Milan 1-0

Il Milan arretra inevitabilmente il suo raggio d'azione e il Feyenoord riesce a pareggiare. L'argentino Carranza, in campo da meno di dieci minuti al posto del 18enne Zepiqueno Redmond, ruba il tempo di testa a Davide Bartesaghi - altro subentrato - e batte Mike Maignan. Per lui è il primo gol in Champions League.

Conceição getta nella mischia Samuel Chukwueze e Tammy Abraham, gli attacchi dei padroni di casa sono generosi ma producono solo un paio di incursioni di Thiaw che non sortiscono l'effetto sperato. A San Siro finisce 1-1, il Milan è eliminato. Per il Feyenoord, invece, è festa grande con il passaggio agli ottavi, dove ci saranno o Inter o Arsenal.



Player of the Match: Dávid Hancko (Feyenoord)



David Hancko del Feyenoord è stato premiato come PlayStation Player of the Match per la sua prestazione contro il Milan UEFA via Getty Images

Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "Una grande prestazione. Ha dato il buon esempio alla difesa e alla squadra. Dopo il rapido gol iniziale del Milan, il Feyenoord è stato molto solido in difesa. Hancko ha compiuto alcuni buoni recuperi ed è stato solido nei passaggi durante la fase di costruzione".