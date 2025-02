Feyenoord - Milan 1-0: Rossoneri ko al De Kuip

Il Milan dovrà rimontare per raggiungere gli ottavi di UEFA Champions League. Al "De Kuip" i Rossoneri si arrendono 1-0 al Feyenoord, che sblocca il risultato dopo 3 minuti con il brasiliano Igor Paixão, conquistando così un prezioso vantaggio in vista del ritorno degli spareggi, in programma martedì 18 febbraio a San Siro.



Feyenoord-Milan 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



La prima conclusione è del Milan, con Tijjani Reijnders innescato dalla percussione di Christian Pulišić: il tedesco Timon Wellenreuther è pronto sul sinistro dell'olandese ex AZ e RKC Waalwijk. Dopo tre minuti, però, i padroni di casa sono già avanti: Paixão punta Kyle Walker, si accentra e calcia di destro, riuscendo a battere un Mike Maignan nella circostanza non irreprensibile.

La reazione dei Rossoneri è affidata a João Félix, ma il tiro dell'attaccante portoghese non è potente e non crea apprensione al portiere avversario. Decisamente più pericolosa la squadra di Pascal Bosschaart, che centra una traversa ancora con lo scatenato Paixão. Si va all'intervallo con il Feyenoord avanti 1-0 e nella ripresa gli olandesi continuano ad attaccare.

Sugli sviluppi di un corner, il difensore Thomas Beelen svetta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa finisce tra le braccia di Maignan. Ci prova anche Julián Carranza, ma il sinistro dell'attaccante argentino - complice una coordinazione precaria - non inquadra lo specchio della porta.

Sérgio Conceição prova a cambiare qualcosa e manda in campo Fikayo Tomori e Samuel Chukwueze, che prendono il posto dell'ammonito Malick Thiaw e di Pulišić. Ma è sempre Reijnders l'uomo più pericoloso del Diavolo: al 70', però, il tiro del centrocampista termina di poco alto sopra la traversa.

Paixão ci prova, senza fortuna, da distanza siderale dopo aver soffiato il pallone a Walker, poi ha una chance Chukwueze ma il sinistro del nigeriano è centrale ed è neutralizzato da Wellenreuther. Arriva il momento anche di Tammy Abraham e del giovane Francesco Camarda, che prendono il posto di Santiago Giménez - applaudito dai suoi ex tifosi - e di Rafael Leão.



Highlights: GNK Dinamo-Milan 2-1

Il Milan spinge nel finale, João Félix riesce a concludere ma il portiere degli olandesi è ancora attento: il direttore di gara concede sei minuti di recupero, ma il Feyenoord difende il vantaggio e porta a casa il successo. A San Siro, tra sei giorni, servirà la versione migliore dei Rossoneri di Conceição per conquistare gli ottavi.



Player of the Match: Igor Paixão (Feyenoord)



Igor Paixao del Feyenoord posa con il premio Playstation Player of the Match dopo la partita contro il Milan UEFA via Getty Images

Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "Non solo per il suo gol, è stato molto forte nei duelli e bravo nei dribbling. Davvero pericoloso in attacco e forte con il pallone, anche in fase difensiva".