Club Brugge - Atalanta 2-1: la Dea perde in Belgio

Al Jan Breydelstadion, l’Atalanta si arrende nell’andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League. La Dea esce sconfitta 2-1 dal campo del Club Brugge, che trova la rete decisiva al 94’, su calcio di rigore.



Club Brugge-Atalanta 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Subito grande intensità in campo. Al 7’ la prima occasione, su un pallone perso da Isak Hien a centrocampo: i padroni di casa si distendono in superiorità numerica, con Christos Tzolis che avanza, arriva al limite e sceglie di calciare, senza impensierire Rui Patrício.

L’Atalanta soffre, sbaglia ancora in fase di impostazione e al 15’ si ritrova sotto nel punteggio: assist di Chemsdine Talbi, controllo e destro micidiale di Ferran Jutglà, che premia l’ottimo avvio del Club Brugge.

Superata la metà del primo tempo, la Dea accenna una reazione, ma i belgi si confermano comunque insidiosi con un mancino di Maxim De Cuyper che termina sull’esterno della rete. Nel finale di frazione, invece, gli ospiti escono fuori con decisione: prima il tentativo di poco a lato di Mateo Retegui, poi il pareggio di Mario Pašalić, che, al 41’, sul cross di Davide Zappacosta, ristabilisce l’equilibrio con un colpo di testaperfetto:1-1 all’intervallo.

Il Club Brugge riparte fortissimo e mette i brividi all’Atalanta con De Cuyper, che sfiora il palo con uno splendido tiro al volo. Come nella prima frazione, la formazione di Gian Piero Gasperini cresce con il passare dei minuti, costruendosi due chance ravvicinate: al 65’ Zappacosta costringe Simon Mignolet a un grande riflesso su un colpo di testa insidiosissimo; un minuto più tardi Lazar Samardžić si presenta davanti alla porta e incrocia col mancino senza inquadrare lo specchio, sprecando un’occasione molto importante. L’Atalanta ci prova ancora, ma deve fare i conti con Mignolet, che in tuffo si oppone al tentativo di De Ketelaere.

Quando la sfida sembra ormai destinata a chiudersi in parità, arriva il rigore che riporta avanti i padroni di casa. Fallo di Isak Hien su Gustaf Nilsson, con quest’ultimo che, al 94’, si presenta sul dischetto e batte Rui Patrício. Martedì 18, le due squadre si affronteranno nella sfida di ritorno a Bergamo.



Player of the Match: Chemsdine Talbi (Club Brugge)



Chemsdine Talbi (Club Brugge) si scatta un selfie dopo aver ricevuto il premio Playstation Player of the Match per la sua prestazione contro l'Atalanta UEFA via Getty Images

Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "È stato una minaccia costante, un giocatore che fa la differenza, soprattutto nelle situazioni uno contro uno. Anche i suoi cross sono stati fantastici. Insieme al suo compagno di squadra Joaquin Seys, ha avuto una buona copertura in difesa".