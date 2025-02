Juventus-PSV 2-1: primo round ai Bianconeri

La Juventus supera il PSV nell’andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League. La formazione di Thiago Motta, che aveva già sconfitto gli olandesi a Torino nella giornata d'apertura della fase campionato, si impone 2-1.



Juventus-PSV 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



I padroni di casa partono forte, grazie soprattutto all’intraprendenza di Timothy Weah sulla fascia destra. Poi la partita si fa più equilibrata: Nicolás González impegna Walter Benítez con un mancino a giro, mentre Ismael Saibari non inquadra la porta dopo una respinta con il pugno di Michele Di Gregorio.

Gli olandesi prendono coraggio e mostrano la propria pericolosità sulle palle inattive, sfiorando il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: grande sponda di Luuk de Jong, Ryan Flamingo, sempre di testa, non trova lo specchio.

Al 34’ è la Juventus a sbloccare il match: azione caparbia di Federico Gatti, Benítez salva sul tocco ravvicinato di Randal Kolo Muani, ma non può nulla sul destro potentissimo di Weston McKennie, che, ispirato ancora da Gatti, porta avanti i Bianconeri.

Gli ospiti accusano il colpo e la Vecchia Signora prova ad approfittarne, senza però riuscire a incrementare il vantaggio prima dell’intervallo.

La Juventus ricomincia con grande convinzione: splendida iniziativa personale di Weah sulla destra, cross in mezzo e conclusione di prima intenzione di Samuel Mbangula, con il provvidenziale salvataggio sulla linea di Flamingo, che evita il 2-0.

Al 56’ arriva il pareggio del PSV: Ivan Perišić fa 1-1 con un perfetto mancino sul primo palo che non lascia scampo a Di Gregorio. I padroni di casa faticano, ma sfruttano i cambi per riportarsi avanti: spunto di Francisco Conceição sulla destra e palla in mezzo, sulla respinta corta di Benítez si fionda Mbangula, che non perdona e trova il 2-1.

Highlights: Juventus-Benfica 0-2

La Juventus resiste fino alla fine e si aggiudica il primo round. Mercoledì 18 febbraio il ritorno in Olanda.



Player of the Match: Federico Gatti (Juventus)



Federico Gatti della Juventus posa per un selfie con il premio Playstation Player of the Match per la prestazione contro il PSV UEFA via Getty Images

Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "Riceverà il premio per la sua leadership, oltre allo spirito e all'equilibrio che ha messo in campo".