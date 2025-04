Intervista a William Saliba: dalla periferia parigina alla semifinale di Champions League con l'Arsenal

Qualche anno fa, alla periferia di Parigi avremmo potuto incontrare un giovane William Saliba con due caratteristiche inconfondibili: un pallone ai piedi e una maglia dell'Arsenal con il nome del suo eroe Thierry Henry.

Saltiamo avanti di qualche anno e la situazione non cambia molto: Saliba ha ancora la palla tra i piedi – anche se non è più attaccante, ma difensore centrale – e indossa la maglia dell'Arsenal, ma il nome stampato sul retro è il suo.

William Saliba nella gara di andata dei quarti di finale contro il Real Madrid Arsenal FC via Getty Images

Martedì, il 24enne giocatore affronterà il Paris Sint-Germain all'Arsenal Stadium nella semifinale di andata di UEFA Champions League. Il mercoledì dopo tornerà a Parigi: poco lontano c'è Bondy, il sobborgo che ha dato i natali calcistici a lui e ai suoi compagni di nazionale Randal Kolo Muani e Kylian Mbappé.

"Nessun altro posto a Parigi o in Francia ha più qualità della regione dell'Île-de-France", aveva detto Saliba a UEFA.com a dicembre. "Ogni anno escono molti talenti da qui, soprattutto da Seine-Saint-Denis. Lì si gioca molto per strada. Abbiamo avuto la fortuna di crescere a Parigi, dove ci sono molti campetti e si può giocare contro altri quartieri".

William Saliba e Kylian Mbappé si contendono la palla AFP via Getty Images

Ora, Saliba fa coppia con Mbappé in nazionale e ha eliminato il suo Real Madrid ai quarti. I primi legami calcistici tra i due risalgono però all'AS Bondy, dove Saliba ha giocato dai sei ai 13 anni. “C'erano diversi osservatori che venivano a vederci”, ha rivelato Saliba. “Quando venivano eravamo un po' emozionati, perché pensavamo che la vita sarebbe stata difficile se non avessimo firmato per un grande club”.

Saliba è poi passato all'FC Montfermeil (per due anni) e al Saint-Étienne, che lo ha venduto all'Arsenal nel 2019.

William Saliba ha firmato per l'Arsenal nel luglio 2019 Arsenal FC via Getty Images

Rappresentare l'Arsenal in Champions League era ben più di un sogno. "Sono cresciuto guardando giocare Henry; più video che partite complete, perché non avevamo i canali che trasmettevano la Premier League", ha detto Saliba. "A volte ho avuto la fortuna di vedere l'Arsenal in Champions League. È lì che è iniziato tutto e che ho iniziato ad avere una simpatia per questo club. Giocare nell'Arsenal era davvero al di là dei miei pensieri, ma a volte il destino è così".

Saliba giocato in nove delle 12 partite di Champions League di questa stagione, ed è stato una figura centrale per Mikel Arteta, che ha riportato l'Arsenal in Champions League la scorsa stagione dopo sei anni di assenza. Trovare posto nei Gunners, però, non è stato semplice. Dopo il suo trasferimento dal Saint-Étienne a 18 anni, Saliba ha trascorso tre stagioni in prestito in Francia prima di esordire in Premier League nell'agosto 2022.

Da allora il difensore non si è più guardato indietro, collezionando oltre 120 presenze in tutte le competizioni di cui 19 in Champions League. "Ho dovuto lavorare sodo e attraversare periodi piuttosto difficili, ma oggi sono molto contento, mi godo ogni partita e amo questo club".

William Saliba e i suoi compagni dell'Arsenal festeggiano il primo gol contro il Real Madrid nella gara di andata Arsenal FC via Getty Images

Il prossimo capitolo di questa storia potrebbe essere la prima Champions League per i Gunners. "Va tutto bene, ma l'unica cosa che manca sono i titoli", ha risposto Saliba a proposito dei suoi prossimi obiettivi. "È così che la gente ti ricorda, anche 20 anni dopo".