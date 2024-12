Zlatan Ibrahimović sul ritiro e sul suo nuovo ruolo al Milan – l'intervista

Zlatan Ibrahimović ha appeso gli scarpini al chiodo nell'estate del 2023, chiudendo il sipario su 24 anni di carriera. Tuttavia, l'ex attaccante svedese non è rimasto fermo troppo a lungo, essendo tornato al Milan con un ruolo di consulenza sotto la direzione dei nuovi proprietari americani.

Oggi 43enne, l'ex attaccante di Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Paris e Man United ha parlato a UEFA.com del suo nuovo ruolo e delle sue speranze per il futuro in rossonero.

Sul ritorno al Milan dopo la fine della sua carriera da calciatore

Credo nel progetto e credo in ciò che il Milan rappresenta. Ritengo di condividere la stessa visione delle persone che ci lavorano e la stessa della proprietà, perché anche loro vogliono fare cose straordinarie. Loro puntano a fare la storia, a vincere, e quando si tratta di vincere, è lì che sento di essere vivo perché anche io voglio vincere. Faccio di tutto per vincere e non mi arrendo finché non ci riesco.

Ho giocato in molti club - club fantastici, grandi club, grandi squadre - ma il club che mi ha dato di più nella mia carriera è il Milan. Sono stato qui due volte e mi piace molto tutto quello che il Milan rappresenta. La prima volta che ho giocato al Milan, mi hanno dato molta felicità. La seconda volta mi hanno dato amore, e adesso sono io a voler dare qualcosa a loro.

Come ci si sente ad essere un ex-giocatore

Da quando ho accettato di non giocare più, va bene così. Sono in pace con me stesso. Ecco perché non mi manca giocare a calcio. Quando dico che mi sento frustrato a non essere in campo, lo dico per la mia esperienza, per la mia personalità. È più per questo che sento un certo senso di frustrazione, ma non perché mi manchi giocare.

Ho ottimi colleghi e lavoro con persone in gamba che mi aiutano. Siamo giovani, affamati, abbiamo grandi ambizioni, abbiamo una grande visione e tutti hanno il desiderio di fare di più. Non siamo soddisfatti finché non otteniamo ciò che vogliamo, cioè vincere. Parliamo molto con i giocatori a livello di team. Ma io in prima persona parlo molto con loro ogni giorno. Fa parte delle cose che faccio e del mio percorso: stare vicino alla squadra, aiutarla e consigliarla.

Sulle celebrazioni del 125° anniversario del Milan

È una cosa che si percepisce all'interno del club: tutti sono entusiasti. Faremo grandi cose per il 125° anniversario e abbiamo in serbo alcune sorprese. Non posso svelare tutto qui perché poi non sarebbe più una sorpresa.

Siamo semplicemente una nuova generazione che fa parte della gloriosa storia del club. Attingiamo al passato per adattarlo al presente, lo mescoliamo. Dobbiamo fare capire cosa rappresenta il Milan. Per continuare a costruire il futuro, dobbiamo ricordare a tutti cos'era il Milan in passato, perché è il passato a determinare il futuro. Siamo molto orgogliosi di fare parte di questa storia.

Su Christian Pulišić e Tijjani Reijnders

[Pulišić] è il nostro Capitan America. Sta facendo benissimo, si vede che è felice. Se chiedi a qualsiasi giocatore che sta a Milano, tutti ti dicono la stessa cosa. Tutti sono felici qui, tutti si divertono perché sono in un grande club. Li abbiamo messi in una situazione fantastica. Loro devono solo pensare al calcio e a giocare bene in campo. Per quanto riguarda Pulišić, lo abbiamo risollevato dalla situazione precedente. Si vede adesso che è davvero felice in campo e per questo sta facendo prestazioni di alto livello.

Per quanto riguarda Reijnders, credo che sia il giocatore che è cresciuto più di tutti in poco tempo, perché in questi due anni abbiamo inserito molti giocatori, con profili diversi, caratteri diversi, ma lui ha avuto una crescita incredibile. Non molti tifosi o molte persone lo conoscevano, anche se aveva fatto grandi cose all'AZ [Alkmaar]. Sta dimostrando di essere un profilo di alto livello. E credo che possa crescere ancora di più.