Champions League: Marcus e Khephren Thuram sulle illustri orme del padre

Figli di Lilian Turam, l'ex difensore campione del mondo e d'Europa con la Francia, per Marcus e il fratello minore Khephren è quasi inevitabile parlare del padre e di alcuni aneddoti legati alla sua carriera quando si parla di calcio.

“Ricordo che vinse il campionato [di Serie A] con la Juventus e andammo in campo a festeggiare. Abbiamo una foto di tutti noi con la mamma", ricorda Marcus.

Un'ulteriore ispirazione è arrivata quando un Marcus undicenne ha visitato i campi di allenamento del Barcelona, il club col quale Lilian si sarebbe ritirato nel 2008, e ha avuto un incontro straordinario con un giovane Lionel Messi.

Lilian Thuram (S) in una partita di Champions League col Barcelona contro i Rangers del 2007 AFP via Getty Images

“Ero andato all'allenamento e avevo lasciato gli scarpini a casa", ricorda il ventisettenne, "e il giocatore il cui numero di scarpe era più vicino al mio era Lionel Messi".

“All'epoca, Messi era già il giocatore incredibile che è ancora adesso, ma per me che ero solo un bambino, era uno dei compagni di squadra di mio padre che mi prestava un paio di scarpini per andare ad allenarmi”.

Messi, quattro volte vincitore della Champions League col Barça, ha persino permesso a Marcus di tenere quegli scarpini. Tuttavia, con una decisione che ancora oggi perseguita l'attuale attaccante dell'Inter, li regalò a uno dei suoi compagni di squadra delle giovanili dell'Olympique de Neuilly.

“Ho visto la reazione di uno dei miei migliori amici dell'epoca. Era letteralmente impazzito quando ha visto gli scarpini, così gli ho detto", spiega Marcus. "'Se ti piacciono così tanto, puoi tenerli', e glieli ho dati”.

Lionel Messi (S) aggira Marcus Thuram nella finale della Coppa del Mondo FIFA 2022 tra Argentina e Francia Getty Images

Per Khephren, che compirà 24 anni a marzo, i ricordi sono meno vividi. "Se ricordo di averlo visto giocare in campo? No, non proprio", dice il centrocampista parlando di suo padre, "ma ho sempre saputo che ha giocato nella Juventus e nel Barcelona".

In ogni caso, essersi avvicinati al calcio in età così giovane, ha dato i suoi frutti formando i percorsi calcistici che ora vedono i due figli d'arte celebrare i propri successi e partecipare regolarmente alla Champions League.

La scorsa stagione, Marcus ha raggiunto il padre nell'Olimpo dei campioni d'Italia, risultando decisivo con 13 gol nella cavalcata trionfale della squadra di Simone Inzaghi in campionato. Mentre lo Scudetto sfilava per lo stadio di San Siro, Lilian era presente per condividere la felicità del figlio in un momento di pura gioia.

Lilian (L) e Marcus Thuram col trofeo della Serie A nel maggio 2024 AFP via Getty Images

Khephren si augura di non essere da meno dopo aver lasciato il Nice in estate per accasarsi alla Juventus, club con cui Lilian ha collezionato 204 presenze, di cui 45 in Champions League. “Giocare a Torino per il club con cui ha giocato mio padre, è semplicemente meraviglioso”, ha detto il nazionale francese.

La Juventus ha anche ambizioni importanti in Champions League nonostante al momento sia al 19° posto e deve affrontare alla sesta giornata il temibile Manchester City. Khephren, tornato a giocare nella competizione in questa stagione per la prima volta dall'esordio col Monaco nel 2018/19, non vede l'ora di affrontare il club inglese.

“Tornare nelle giovanili dove ci sono tutti i tuoi amici, subito dopo aver giocato in Champions League, è qualcosa di magico", ha raccontato Khephren, che all'epoca del suo debutto aveva solo 17 anni. "Tornarci a giocare adesso, e avere anche un ruolo più importante, è invece fantastico".

Khephren Thuram durante la partita della terza giornata di Champions League contro lo Stuttgart. Getty Images

Attualmente al secondo posto della fase campionato, l'Inter invece è una delle tre squadre ancora imbattute in questa Champions League (le altre sono Liverpool e Atalanta), ma alla sesta giornata i nerazzurri dovranno uscire indenni dalla insidiosa trasferta contro il Leverkusen di Xabi Alonso per allungare la striscia di imbattibilità.

L'unico gol di Thuram in questa Champions League è stato decisivo poiché ha regato all'Inter un fondamentale successo in casa dello Young Boys nei minuti di recupero. L'attaccante però non vuole fermarsi.

“In Champions League sembra che le luci brillino un po' di più, il campo è più bello e i tifosi sono più entusiasti", dice. "Segnare il martedì o il mercoledì sera è speciale".

Highlights: Young Boys - Inter 0-1 

Con entrambe le squadre che puntano in alto nella competizione, la prospettiva di una finale fratricida in Champions League è un qualcosa che i fratelli hanno scherzosamente considerato.

Ma mentre gli altri penserebbero più a mantenere i nervi saldi, Marcus e Khephren si preoccuperebbero maggiormente di trattenere le risate.

“Finale di Champions League o qualsiasi altra finale, se è in campo, per me è impossibile non stuzzicarlo", ha ammesso Marcus. "Lo cerco, non posso farne a meno. È una cosa che va oltre il calcio".