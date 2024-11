Momenti Priceless della Settimana: Lewandowski, Gakpo e Di María

Scopriamo insieme i gol più importanti, le storie da favola e i fatti più emozionanti che hanno caratterizzato la quinta giornata di UEFA Champions League: ecco i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Momenti Priceless Mastercard

Lewandowski entra nel club dei 100

"A volte non pensavo di raggiungere una cifra del genere", ha detto Robert Lewandowski dopo aver raggiunto i 100 gol in Champions League nella vittoria per 3-0 del Barcellona sul Brest.

Il nazionale polacco ha centrato il traguardo al 10', conquistando un rigore e spiazzando il portiere Marco Bizot, ma non ha finito: in pieno recupero ha segnato con un rasoterra e ha portato il suo bottino a 101.

Lewandowski, 36 anni, ha segnato il suo primo gol in Champions League con il Borussia Dortmund contro l'Olympiacos il 29 ottobre 2011. Da allora non si è più fermato, passando successivamente al Bayern Monaco e al Barcellona e impiegando solo 125 partite e 10.541 minuti per arrivare alle 100 marcature.

Il nazionale polacco entra a far parte di un club esclusivo di soli tre giocatori, affiancandosi a Lionel Messi (129 gol) e Cristiano Ronaldo (140): quando si dice "essere in buona compagnia".

Robert Lewandowski: 100 gol in 100 secondi

Emozioni nel finale nella fase di campionato

Mercoledì, il PSV ha segnato tre gol nel finale e ha battuto lo Shakhtar, mentre il colpo di testa di Zeki Amdouni all'88' ha coronato l'emozionante rimonta del Benfica contro il Monaco. Il giorno prima, il Feyenoord aveva addirittura recuperato uno svantaggio di tre gol, strappando un punto d'oro al Manchester City.

"Sono tre punti fondamentali per noi", ha detto Ángel Di María, che con due splendidi assist ha ispirato la vittoria per 3-2 del Benfica allo Stade Luis II.

"Ho sempre creduto che potessimo farcela", ha detto Ryan Flamingo riferendosi alla drammatica vittoria per 3-2 del PSV sullo Shakhtar a Eindhoven. "Quando abbiamo segnato l'ultimo gol ci siamo saltati addosso, la panchina è esplosa e i tifosi hanno fatto altrettanto. Che sia accaduto in Champions League è la cosa migliore", ha aggiunto il difensore.

"È tutta una questione di mentalità e carattere", ha spiegato il tecnico del Feyenoord, Brian Priske, riferendosi alla sorprendente prestazione della sua squadra a Manchester. Segnando tre gol negli ultimi 15 minuti, la formazione dei Paesi Bassi ha ottenuto un risultato ragguardevole contro la "migliore squadra del mondo".

Le tre squadre restano in corsa per gli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Highlights: Manchester City - Feyenoord 3-3

La perfezione del Liverpool, prima squadra qualificata

"È stata una partita importante per noi", ha detto Caoimhin Kelleher, che con una parata su calcio di rigore ha aiutato il Liverpool a battere il Real Madrid per la prima volta dal 2009 e a diventare la prima squadra a qualificarsi agli ottavi o almeno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Dopo il gol dei Reds con Alexis Mac Allister al 52', Kelleher ha intuito il tiro da dischetto di Kylian Mbappé e ha preservato l'esiguo vantaggio della sua squadra. Mohamed Salah ha mancato l'occasione per raddoppiare calciando un rigore a lato al 70', ma il subentrato Cody Gakpo ha fissato il risultato con un potente colpo di testa.

Poiché i padroni di casa avevano perso le precedenti otto sfide contro il Real Madrid, comprese due finali di Champions League, la squadra spagnola era "un problema per il Liverpool da molti anni", secondo il tecnico Arne Slot. Questa vittoria ha però prolungato la stagione impeccabile dei Reds, con cinque vittorie su cinque e un solo gol subito in Europa.

Highlights: Liverpool-Real Madrid 2-0

Si accende la Stella Rossa

La Crvena Zvezda ha superato lo Stoccarda 5-1, centrando la sua vittoria più ampia di sempre in Champions League e interrompendo una striscia di 14 partite senza vittorie nella competizione. Nella "magnifica notte" di Belgrado, gli uomini di Vladan Milojević hanno conquistato i primi punti della fase campionato in grande stile.

Nonostante lo svantaggio dopo soli cinque minuti, Silas – in prestito dallo Stoccarda – ha subito pareggiato con una pregevole azione personale. Rade Krunić ha portato in vantaggio i padroni di casa prima dell'intervallo, mentre il gol di testa di Mirko Ivanić su calcio d'angolo e la doppietta dell'altro subentrato Nemanja Radonjić hanno completato un risultato da record.

"È stato fenomenale", ha detto Radonjić. "Sono molto felice di aver segnato due gol, ma la vittoria vale di più".