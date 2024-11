Bologna-Lille 1-2: Rossoblù battuti in casa

Il Bologna trova una storica prima rete in UEFA Champions League, a sessant'anni dall'ultima marcatura nella massima competizione europea, ma non basta: nella quinta giornata della fase campionato, i Rossoblù di Vincenzo Italiano vengono superati 2-1 da un Lille - che aveva battuto Real Madrid e Atlético Madrid - trascinato alla doppietta di Ngal'ayel Mukau, dopo il momentaneo pareggio siglato da Jhon Lucumí. I francesi salgono a quota 10 in classifica, mentre il Bologna rimane fermo a un punto.



Bologna-Lille 1-2: la partita minuto per minuto e le reazioni



Il primo tempo è equilibrato, con poche occasioni da entrambe le parti. Al 6' viene annullato un gol di Thijs Dallinga per fuorigioco. Sei minuti dopo è invece il Lille a sfiorare il vantaggio con Alexsandro, che centra il palo di testa su corner di Matias Fernandez-Pardo. La squadra francese cresce nel finale della prima frazione di gioco e va vicinissima al vantaggio al 40', in ripartenza. Fernandez-Pardo, servito da Mukau, si ritrova solo davanti a Łukasz Skorupski, che sceglie perfettamente il tempo dell’uscita e lo anticipa al momento del tiro.



Il vantaggio ospite arriva tre minuti dopo: pasticcio difensivo con Stefan Posch che colpisce il compagno di squadra Sam Beukema, consentendo a Jonathan David di recuperare palla e servire Mukau. Posch salva sul primo tiro del centrocampista congolese, che però al secondo tentativo sigla l’1-0 e il primo centro della sua carriera.

Il Lille va vicino al raddoppio in apertura di ripresa. Dan Ndoye perde palla in area e ancora una volta è decisivo Skorupski che esce sui piedi di Fernandez-Pardo. Già pericolosi al 57esimo con Charalampos Lykogiannis, fermato in angolo da Lucas Chevalier, i padroni di casa hanno l’occasione più nitida con Dallinga che, pescato perfettamente da Remo Freuler, di testa impegna di nuovo il portiere del Lille, che para in due tempi.

Dopo pochi minuti la pressione dei felsinei si concretizza e arriva il pareggio. Punizione di Lykogiannis che trova sul primo palo Lucumí: con un tocco al volo di destro, il difensore sigla l’1-1. È la prima rete del Bologna nella fase a gironi della UEFA Champions League e la prima personale del colombiano con la maglia rossoblù. Dopo sessant’anni, il Bologna torna a segnare nella massima competizione europea.



L’entusiasmo del Dall’Ara, però, dura poco, con i francesi che trovano l’1-2 dopo soli tre minuti grazie alla doppietta di Mukau. Il congolese viene servito rasoterra da Fernandez-Pardo e con un destro imparabile da pochi passi batte Skorupski.



È una doccia fredda per i padroni di casa che rischiano anche di subire il 3-1. È provvidenziale il numero 1 rossoblù, che al 73esimo salva prima su Osame Sahraoui e poi su Fernandez-Pardo. La squadra felsinea continua a cercare il pareggio, ma senza fortuna e c’è ancora spazio per una parata di Skorupski, che a sei minuti dalla fine respinge anche un tiro di sinistro di Ayyoub Bouaddi.

Highlights: Bologna-Monaco 0-1

Nonostante gli sforzi e la buona prestazione, il Bologna non riesce a trovare il pareggio. Per il Lille di Bruno Génésio arrivano altri tre punti fondamentali, dopo le vittorie eccellenti su Real Madrid e Atlético Madrid. I francesi salgono a 10 punti in classifica e mantengono alte le proprie ambizioni nella competizione.



Player of the Match: Ngal'ayel Mukau (Lille)



Ngal'ayel Mukau del LOSC Lille è stato eletto PlayStation Player of The Match al Dall'Ara Getty Images

Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "Un pericolo costante per l'organizzazione difensiva del Bologna. Si trovava fuori e dentro area, avendo il tempismo perfetto per inserirsi. Due gol segnati, decisivo per questa partita".