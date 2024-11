Aston Villa-Juventus 0-0: secondo pareggio di fila per i Bianconeri

Pari e patta al Villa Park nella quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Termina 0-0 la gara tra Aston Villa e Juventus, con la formazione inglese che mantiene due lunghezze di vantaggio sui Bianconeri.

Aston Villa-Juventus 0-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



Grande equilibrio nella prima mezz’ora. Poi la sfida si accende leggermente con una conclusione di Ollie Watkins, che trova attentissimo Michele Di Gregorio, e un bel destro di Timothy Weah alto di poco. Piccole scintille all’interno di una frazione molto tattica che si chiude con la traversa scheggiata da Lucas Digne su calcio di punizione.

La partita si mantiene poco spettacolare anche in avvio di ripresa. La chance più grande allora nasce da palla inattiva: corner battuto da Teun Koopmeiners, colpo di testa di Francisco Conceição, sempre tra i migliori, e risposta prodigiosa di Emiliano Martínez, che salva l’Aston Villa con una super parata.

La risposta dei padroni di casa arriva pochi minuti dopo: occasionissima per John McGinn, che, però, deve fare i conti con il miracoloso intervento di Manuel Locatelli, bravissimo a respingere sulla linea, a Di Gregorio battuto.

La partita rimane in bilico, ma la 0-0 resiste fino alla fine. Nel recupero annullato un gol a Morgan Rogers per una precedente carica su Di Gregorio. Secondo pareggio consecutivo per la Juventus, che sale a quota 8 e resta a due lunghezze di distanza dall’Aston Villa.



Player of the Match: Francisco Conceição (Juventus)



