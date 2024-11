Inter-Leipzig 1-0: quarta vittoria di fila per i Nerazzurri

Ancora una vittoria per l’Inter, che sfrutta al meglio il fattore campo e, grazie a un autogol, supera 1-0 il Leipzig nella quinta giornata della fase campionato. Quarto successo di fila per la squadra di Simone Inzaghi, che sale a quota 13 punti in classifica, confermando la propria imbattibilità in questa UEFA Champions League.



Inter-Leipzig 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



I padroni di casa prendono subito in mano il pallino del gioco. L’atteggiamento dei Nerazzurri viene premiato al 27’, su palla inattiva: il cross di Federico Dimarco, infatti, trova l’involontaria deviazione, di tacco, di Castello Lukeba, per l’autorete che sblocca il match.

L’Inter insiste e sfiora il raddoppio con Benjamin Pavard, che, però, deve fare i conti con il salvataggio sulla linea di Christoph Baumgartner. I tedeschi crescono nel finale di frazione, ma senza mai impensierire Yann Sommer. 1-0 all’intervallo.

L’avvio della ripresa vede la formazione di Inzaghi in controllo: è una bella Inter, con grande qualità di palleggio, ma poco cinica davanti, con la partita che rimane in bilico. Il Leipzig allora ci crede e si rende pericoloso prima con un tiro dalla distanza di Kevin Kampl, che non trova di poco la porta, poi con Antonio Nusa, che costringe Sommer a una parata non semplice.

Gli ospiti alzano il baricentro alla ricerca del pareggio, ma i Nerazzurri si difendono senza andare mai in affanno e conquistano altri tre preziosissimi punti. L’Inter esulta per la quarta volta di fila.



Player of the Match: Piotr Zieliński (Inter)



Piotr Zielinski ha vinto il Playstation Player of the Match per la sua prestazione in Inter-Leipzig NurPhoto via Getty Images

Commissione Osservatori tecnici UEFA: “Ha controllato il gioco a centrocampo con buoni passaggi e ha difeso bene. Ha inoltre messo in mostra, spesso, buoni movimenti per rendersi disponibile a ricevere il pallone".