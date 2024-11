Young Boys-Atalanta 1-6: Dea incontenibile a Berna

L'Atalanta sbanca d'autorità il campo dello Young Boys e resta imbattuta nella fase campionato di UEFA Champions League, dove raggiunge quota 11 punti. Al Wankdorf Stadium, i Nerazzurri di Gian Piero Gasperini passano con un perentorio 6-1 e collezionano la terza vittoria su tre lontano da Bergamo: Mateo Retegui e Charles De Ketelaere, incontenibili, realizzano una doppietta a testa, gli altri gol portano la firma di Sead Kolašinac e Lazar Samardžić.



Young Boys-Atalanta 1-6: la partita minuto per minuto e le reazioni



La sfida inizia subito in discesa per la Dea, che al 9' è già in vantaggio. Palla illuminante di De Ketelaere per Retegui, il capocannoniere della Serie A si sistema il pallone sul destro e con un preciso diagonale non dà scampo a David von Ballmoos. Per l'attaccante della nazionale è il primo gol in Champions League. Il vantaggio ospite tiene però un giro di lancette, perché sugli sviluppi di un corner la squadra di Joël Magnin trova il pareggio: sul colpo di testa di Silvère Ganvoula, Marco Carnesecchi non riesce a trattenere il pallone che rotola in rete.

L'Atalanta subisce così il primo gol nella competizione, ma si riscatta subito. Al 29', sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Odilon Kossounou serve di tacco De Ketelaere, che si gira come un fulmine e di sinistro batte ancora von Ballmoos, un po' incerto nell'occasione. E' il gol che "stappa" la partita, perché nell'arco di undici minuti la squadra di Gasperini colpisce altre due volte.

Al 31' un altro pallone stupendo di De Ketelaere smarca Kolašinac, che si invola verso la porta dello Young Boys e di sinistro batte il portiere avversario. Non basta, perché De Ketelaere non ha ancora smesso di sfornare assist. Il talento belga ex Milan innesca in area Retegui, che brucia sul tempo Sandro Lauper e di piatto destro fa ancora centro.

I padroni di casa provano a riorganizzare la squadra nella ripresa, inserendo Darian Maleš e il francese Alan Virginius, due giocatori dalle caratteristiche offensive. Ma sono ancora i Nerazzurri a colpire, con De Ketelaere che raccoglie l'assist di Mario Pašalić e segna da fuori area, festeggiando la doppietta personale.



C'è tempo anche per la perla di Samardžić, entrato al 63' al posto di Marco Brescianini: il serbo supera quattro difensori - l'ultimo con un tocco di suola seguito da un tunnel - e di sinistro supera ancora von Ballmoos. Per l'Atalanta è una notte da ricordare, la Dea di Gasperini continua a volare.



Player of the Match: Mateo Retegui (Atalanta)



Mateo Retegui dell'Atalanta: è stato eletto PlayStation Player of the Match al termine della partita di Berna Getty Images

Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "Goleador. Cinico nelle conclusioni. Tecnicamente preciso ed efficace. Buona consapevolezza degli spazi, buon senso dell'anticipo e buona dinamica”.