Slovan-Milan 2-3: tris Rossonero

Il Milan passa di misura in casa dello Slovan Bratislava e conquista la terza vittoria consecutiva nella fase campionato di UEFA Champions League, dando ulteriore slancio alla sua classifica. Rafael Leão, entrato dalla panchina, trova il suo primo gol stagionale in Europa e trascina i Rossoneri di Paulo Fonseca a un prezioso successo: nel 3-2 del Národný futbalový štadión, segnano anche Christian Pulišić e Tammy Abraham.



Slovan Bratislava-Milan 2-3: la partita minuto per minuto e le reazioni



L'avvio del Milan è promettente, con due conclusioni di Samuel Chukwueze e Théo Hernandez su punizione che non trovano però lo specchio della porta. Al 15' i Rossoneri rischiano tantissimo. David Strelec viene servito in campo aperto da Tigran Barseghyan, aggira anche Mike Maignan e conclude: il miracoloso salvataggio di Strahinja Pavlović nega il vantaggio allo Slovan.

Così, al 21', a passare è il Milan. Grande giocata di Abraham che serve in verticale Pulišić, l'americano si invola verso la porta di Dominik Takáč e lo supera con una perfetta conclusione in diagonale. Per l'ex Borussia Dortmund e Chelsea è il secondo gol in questa UEFA Champions League, dopo quello al Liverpool nella giornata d'apertura.

L'1-0 della squadra di Fonseca, però, "regge" solo tre minuti. Il Milan si fa trovare completamente scoperto su un calcio d'angolo a suo favore, Barseghyan - partito dalla propria metà campo - si presenta davanti a Maignan e lo scavalca con un bellissimo tocco sotto: per l'armeno è il 14esimo gol stagionale, il pubblico di casa esplode di gioia.

Si va all'intervallo in parità, dopo un'occasione non concretizzata da Tijjani Reijnders, e nella ripresa i Rossoneri si presentano in campo con Leão al posto di Noah Okafor. La mossa è premiata, perché al 68' il Milan torna avanti grazie a una punizione battuta rapidamente. Youssouf Fofana serve un grande assist a Leão, che riesce a superare Takáč con un delicato pallonetto.

Lo Slovan accusa il colpo e la squadra di Fonseca riesce a realizzare il tris grazie a un errore di Strelec, che nel tentativo di appoggiare al suo portiere regala un grande assist ad Abraham: l'attaccante inglese - schierato al posto dello squalificato Álvaro Morata - mette il pallone alle spalle di Takáč e ritrova il gol in Champions League dopo quattro anni.



Highlights: Real Madrid-Milan 1-3

Il finale è pirotecnico, perché all'88' il 19enne Nino Marcelli - entrato dalla panchina - trova un gran gol che riapre la partita. Ma poco dopo lo Slovan resta in inferiorità numerica per l'espulsione del centrocampista croato Marko Tolić e il Milan, dopo 5' di recupero, conduce in porto un prezioso successo che lo porta a 9 punti. Per i padroni di casa è la quinta sconfitta in altrettante partite.



Player of the Match: Rafael Leão (Milan)



Rafael Leão con il premio PlayStation Player Of The Match, ricevuto per la sua prestazione in Slovan-Milan UEFA via Getty Images

Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "Leão ha deciso con la sua qualità individuale una partita molto difficile, contro un blocco difensivo ben organizzato dello Slovan”.