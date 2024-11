Champions League performance insights: il coraggio del Milan decisivo nella vittoria sul Real Madrid

"Il Milan è stato impressionante in fase di costruzione e di possesso”, ha spiegato l'osservatore UEFA, Ole Gunnar Solskjær, nel raccontare la grande vittoria di martedì della squadra di Paulo Fonseca sul Real Madrid.



Il modo in cui i rossoneri hanno preso il controllo della zona centrale del campo e creato pericoli in particolare sulla fascia sinistra, merita un'analisi più approfondita e qui l'unità di analisi della UEFA accende i riflettori su come i rossoneri abbiano giocato meglio dei campioni in carica vincendo alla fine meritatamente per 3-1.

Per cominciare, questa prima grafica mostra lo schieramento tattico medio del Milan in fase di possesso. Senza palla i rossoneri si sono disposti col 5-4-1, mentre con la palla col 4-2-4 o solo in alcuni casi addirittura col 2-4-4.



Questo tipo di prestazione ha richiesto “coraggio”, come ha detto Fonseca in seguito. Come mostra il grafico, Theo Hernández si è spinto in territorio madrileno dalla sua posizione di terzino sinistro, con Emerson a destra che rimaneva più profondo per dare copertura. Al contempo, con Rafael Leão e Yunus Musah che garantivano ampiezza all'attacco, Christian Pulišić e Álvaro Morata occupavano gli spazi centrali, muovendosi spesso tra il centrocampo e la linea di fondo del Madrid.



Champions League Performance Insight: la ricerca della profondità del Milan

Tutti questi punti sono illustrati in questo primo video che mostra le fasi prima del corner che porta al primo gol del Milan. C'è un inserimento da dietro di Tijjani Reijnders - il che riflette l'osservazione di Solskjær secondo cui ogni volta che i giocatori conquistano il pallone “pensano subito ad attaccare la profondità” - ma la chiave è Morata che si abbassa in profondità e arriva sul pallone mentre gli esterni rimangono alti e larghi. Come mostra la clip, una volta che Morata arriva sul pallone spalle alla porta, Rafael Leão attacca subito la profondità con uno scatto fulmineo.

La suddivisione dei giocatori del Milan che hanno ricevuto maggiormente il pallone tra le linee evidenzia l'influenza di Pulišić (sette) e Morata (quattro), fondamentali per il controllo del gioco a livello centrale. Anche Reijnders (sei) e Youssouf Fofana (tre) hanno lavorato bene alle spalle dei due attaccanti madrileni.

Come sottolinea questa terza grafica, Rafael Leão è stato fondamentale per i suoi inserimenti dinamici alle spalle della difesa - 18 in tutto. Quando il Milan riusciva a dominare centralmente, lui eccelleva nell'attaccare gli spazi alle spalle della difesa partendo dalla sinistra

Champions League Performance Insight: la chiave del successo del Milan

Le caratteristiche principali della grande prestazione del Milan sono evidenti anche in questo secondo video. Qui vediamo Morata lavorare in profondità e il movimento di Pulišić tra le linee, con quest'ultimo che sostiene l'attaccante spagnolo mentre lavora il pallone sulla destra. Si nota anche la superiorità numerica del Milan e il controllo degli spazi centrali, dove Fofana non viene contrastato e la passa con lucidità a Rafael Leão per un altro tentativo di attacco alla difesa madrilena.



I pericoli creati dal Milan dalla corsia sinistra sono stati ancora maggiori grazie alle corse di supporto di Hernández. L'impatto di questa coppia è sottolineato dal grafico finale qui sotto, che mostra come il 49% dei passaggi nella trequarti avversaria sia andato alla corsia 1 di sinistra. Tre di questi passaggi hanno portato alla creazione di un'occasione, come afferma Solskjær: “Il lato sinistro è stato dominante per i rossoneri che proprio da lì hanno creato il maggior numero di occasioni”.

L'ultima parola spetta allo stesso Fonseca, che ha sottolineato il coraggio della sua squadra nel giocare in questo modo al Santiago Bernabéu. L'allenatore del Milan ha detto: “Siamo riusciti ad approfittare degli errori del Madrid sia grazie al nostro schieramento tattico che al grande atteggiamento della squadra. Ci vuole coraggio per giocare come abbiamo fatto oggi. Abbiamo letto bene i momenti della partita; sapevamo sempre quando accelerare e quando spingere”.

