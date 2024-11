Inter-Arsenal 1-0: festa nerazzurra con Çalhanoğlu

L'Inter supera l'Arsenal, ottiene la sua terza vittoria della fase campionato della UEFA Champions League e sale a dieci punti in classifica. A San Siro, è un rigore dell'infallibile Hakan Çalhanoğlu a stendere i Gunners di Mikel Arteta e a regalare alla squadra di Simone Inzaghi una serata da ricordare, al termine di una sfida combattuta.



Inter-Arsenal 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



L'Inter inizia davvero forte e dopo due minuti va vicinissima al vantaggio. Denzel Dumfries sorprende David Raya con un gran tiro da dentro l'area, ma il destro del nazionale olandese si stampa sulla traversa. Ci prova anche Hakan Çalhanoğlu dalla distanza, ma la conclusione del centrocampista turco termina larga.

Superato lo smarrimento iniziale, i Gunners si riorganizzano e guadagnano il predominio nel possesso palla. La pressione inglese produce i tentativi di Bukayo Saka e Mikel Merino, oltre a tanti corner. Ma nel recupero del primo tempo, è la squadra di Inzaghi a passare.

L'arbitro concede un rigore per il fallo di mano in area di Merino sul tocco di Mehdi Taremi e dal dischetto Çalhanoğlu si conferma implacabile: 1-0 per l'Inter. E' il risultato con cui si va all'intervallo e nella ripresa Arteta decide subito un cambio offensivo: fuori Merino, dentro Gabriel Jesus.

La pressione dei londinesi prosegue, William Saliba svetta bene sugli sviluppi di un corner ma Dumfries è ben appostato e allontana il pericolo sulla linea di porta. Ci prova anche Kai Havertz con il sinistro a giro, ma Yann Sommer è reattivo e si salva in calcio d'angolo. Inzaghi decide tre cambi, affidandosi a Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella e Marcus Thuram.



Yann Bisseck con un prodigioso salvataggio ancora su Havertz protegge il vantaggio dell'Inter, che resiste anche nel recupero alla pressione dei Gunners, proiettati invano in avanti alla ricerca del pareggio.



I Nerazzurri ottengono così una vittoria dal peso specifico elevatissimo e confermano la loro imbattibilità nel torneo, alimentando la chance di qualificazione diretta agli ottavi e mantenendo la porta di Sommer inviolata.





Player of the Match: Hakan Çalhanoğlu (Inter)



Hakan Calhanoglu è stato eletto PlayStation Player of the Match della sfida tra Inter e Arsenal UEFA via Getty Images

Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "Sempre puntuale sul pallone e capace di trovare linee di passaggio efficaci per rompere la linea del pressing avversario. Eccellente anche in fase di copertura, con recuperi e intercetti preziosi. Ha mantenuto freddezza per realizzare il rigore decisivo".