Stuttgart-Atalanta 0-2: Dea corsara in Germania

L'Atalanta passa in casa dello Stuttgart, resta imbattuta in UEFA Champions League e si conferma senza reti al passivo. In Germania, nella quarta giornata, la squadra di Gian Piero Gasperini vince 2-0 grazie ad Ademola Lookman, a segno a inizio ripresa dopo la doppietta di domenica scorsa a Napoli, e di Nicolò Zaniolo, che firma il suo primo gol con la maglia della Dea.



L'avvio di match è scoppiettante al Neckarstadion, con occasioni sia per l'Atalanta sia per lo Stoccarda. Mateo Retegui scarica all'indietro per l'accorrente Mario Pašalić, il centrocampista croato apre il piatto destro ma non riesce a trovare la porta. La reazione dei padroni di casa è affidata al difensore francese Anthony Rouault, che però di testa manda alto da posizione invitante.

Gasperini perde subito per infortunio Sead Kolašinac, vittima di problemi fisici: al suo posto entra l'ivoriano - in prestito dal Bayer Leverkusen - Odilon Kossounou. La Dea ha un'altra opportunità con Pašalić, anticipato al momento di calciare da Maximilian Mittelstädt. Lo Stoccarda risponde, poco prima dell'intervallo, con Deniz Undav ma l'attaccante, servito da Chris Führich, trova solo l'esterno della rete.

Nell'intervallo il tecnico dell'Atalanta decide un altro cambio, richiamando Pašalić e gettando nella mischia Charles De Ketelaere. La mossa è subito decisiva, perché il talentuoso giocatore belga salta secco Mittelstädt e mette al centro: Lookman anticipa il difensore giapponese Anrie Chase e a porta vuota firma l'1-0, facendo esplodere di gioia i tifosi Bergamaschi.



I padroni di casa di Sebastian Hoeness non ci stanno, Berat Djimsiti allontana a porta sguarnita sul tocco di Führich, che aveva anticipato Marco Carnesecchi, ma a due minuti dalla fine arrivano i titoli di coda sul match. Zaniolo, in campo al posto di Retegui, approfitta di un'indecisione di Rouault e batte Alexander Nübel di sinistro, festeggiando il suo primo gol con l'Atalanta.



La Dea ottiene così una vittoria cruciale sul campo dello Stuttgart, che nella giornata precedente aveva superato la Juventus a Torino: il momento d'oro della squadra di Gasp prosegue.



Player of the Match: Isak Hien (Atalanta)



Isak Hien dell'Atalanta è stato eletto PlayStation Player Of The Match della sfida tra Stuttgart e Atalanta UEFA via Getty Images

Commissione Osservatori tecnici UEFA: "Il suo posizionamento è stato eccellente ed è stato molto forte nei duelli, oltre a mostrare sicurezza con la palla".