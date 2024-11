Bologna beffato nel finale dal Monaco

Una ripresa convincente e diverse occasioni create non bastano al Bologna contro il Monaco. La squadra di Vincenzo Italiano perde la terza partita consecutiva e non ha ancora trovato la via del gol in 4 gare di UEFA Champions League.



Bologna-Monaco 0-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



La prima chance è per Juan Miranda, ma l'esterno del difensore spagnolo - in posizione favorevole - finisce alto. La reazione dei monegaschi non si fa attendere e qualche minuto dopo Łukasz Skorupski si salva con l'aiuto del palo sulla conclusione, quasi a colpo sicuro, dello svizzero Breel Embolo.

Giovanni Fabbian ha una buona opportunità ma viene contrastato dalla difesa avversaria, le emozioni si susseguono e viene annullato un gol per parte, prima al difensore ivoriano Wilfried Singo e poi a Santiago Castro per l'offside iniziale di Dan Ndoye. Il portiere dei Felsinei, poi, è superlativo sulla punizione di Aleksandr Golovin e sul tentativo di Maghnes Akliouche.



Si va all'intervallo con il risultato in equilibrio.

Santiago Castro del Bologna e Wilfried Singo del Monaco in azione Getty Images

La ripresa riparte come era finito il primo tempo, le due squadre continuano ad attaccare senza esclusioni di colpi. Fabbian è ancora il giocatore più ispirato tra le fila del Bologna e le sue due conclusioni in pochi minuti impensieriscono Radosław Majecki e la difesa del Monaco.

A 20' dalla fine, Italiano cambia il volto dell'attacco con Riccardo Orsolini e Thijs Dallinga, cercando di creare nuove opportunità offensive. Proprio Orsolini riesce a controllare un pallone sull'out di destra e a servire la sfera a Dallinga che, però, è in posizione troppo avanzata e non riesce a concludere pericolosamente.

Nonostante il buon gioco e le tante occasioni costruite, arriva proprio nel finale la doccia fredda per il Bologna. Embolo tocca di testa sul corner calciato da Golovin, allungando la traiettoria in maniera decisiva sul piede di Kehrer che, sul secondo palo, da pochi passi, non può sbagliare. Monaco in vantaggio.

Il cammino del Bologna in Champions League si complica, mentre il Monaco balza momentaneamente al secondo posto in classifica, a quota 10 punti.

Player of the Match: Thilo Kehrer (Monaco)

Il Panel degli Osservatori Tecnici della UEFA ha affermato: "È stato solido in difesa, vincendo sia i duelli aerei sia quelli a terra. Ha dimostrato la sua esperienza in tutto, è stato composto nella distribuzione e ha segnato il gol della vittoria nel finale".

Thilo Kehrer esulta insieme a Breel Embolo AFP via Getty Images

Formazioni

Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda (Oodgard 90'+2'); Freuler, Moro (Pobega 46'); Iling Junior (Orsolini 68'), Fabbian (81' Ferguson 81'), Ndoye; Castro (Dallinga 68')

Monaco: Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa (Henrique 78'); Magassa, Camara (Matazo 78'); Akliouche; Golovin, Ben Seghir (Minamino 71'); Embolo