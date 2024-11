Real Madrid-Milan 1-3: i Rossoneri passano al Bernabéu

Il Milan "sbanca" il Santiago Bernabeu e dà nuova linfa alle sue ambizioni in UEFA Champions League. In casa del Real Madrid detentore del trofeo, i Rossoneri vincono 3-1 una partita ricca di pathos ed emozioni, grazie ai gol di Malick Thiaw, dell'ex Álvaro Morata e del "solito" Tijjani Reijnders, che vanificano il momentaneo pareggio di Vinícius Júnior.



Buona partenza dei padroni di casa, con Kylian Mbappé che al 3' manda fuori un pericoloso destro a giro. È il Milan però ad andare in vantaggio. Al 12’, Thiaw raccoglie il cross di Christian Pulisic da calcio d’angolo e insacca di testa. Immediata la reazione degli uomini di Carlo Ancelotti, grande ex della serata, ma Mike Maignan prima respinge su Mbappé e poi blocca il tiro di Vinícius Júnior.



È proprio il brasiliano a pareggiare al 23': Emerson Royal lo atterra in area e il numero 7 dei Blancos con un elegante tocco sotto trasforma il rigore concesso. Entrambe le squadre creano occasioni, ma sono gli ospiti a trovare di nuovo il vantaggio con Morata. Rafael Leão conclude di destro, Andrij Lunin respinge corto e l’ex Real, rapidissimo, ribadisce in rete. A un passo dal 2-2 le Merengues, ma Maignan devia in angolo la conclusione di Mbappé.

Tijjani Reijnders del Milan, dopo la doppietta al Club Brugge e il gol a Monza, si è ripetuto anche in casa del Real Madrid Europa Press via Getty Images

Il Milan continua a spingere e il Real si salva per miracolo a inizio ripresa: cross perfetto dalla destra di Emerson Royal, colpo di testa angolato di Leão e gran parata in tuffo di Lunin, che devia in angolo. Il Real prova a reagire, ma è di nuovo la squadra di Fonseca a sfiorare il tris con Morata che di tacco raccoglie il corner basso di Pulisic e centra il palo.

Passano quattro minuti e il 3-1 del Milan diventa realtà: Leão si invola sulla sinistra e trova Reijnders in mezzo, l’olandese controlla e scaglia un sinistro potente su cui Lunin non può nulla. Il Real non si arrende, ma il gol di Antonio Rüdiger a dieci minuti dalla fine è annullato per un fuorigioco di Rodrygo. Nei minuti finali ancora rovesciamenti di fronte. Prima Lunin è di nuovo provvidenziale su Ruben Loftus-Cheek, poi è la volta di Maignan che salva su Brahim Díaz.

Si chiude così una partita avvincente, con la seconda vittoria consecutiva per 3-1 degli uomini di Fonseca, che si rilanciano nella classifica della fase campionato della Champions League raggiungendo a quota 6 punti proprio il Real Madrid, che non sconfiggevano al Santiago Bernabeu da quindici anni.

Player of the Match: Mike Maignan

Mike Maignan è stato eletto Playstation Player of The Match della sfida tra Real Madrid e Milan AC Milan via Getty Images

La Commissione degli Osservatori Tecnici della UEFA ha dichiarato: "Maignan ha fatto molte parate, ma è stato anche influente nel possesso palla grazie all'ampiezza dei suoi passaggi. Deve essere rassicurante essere un difensore davanti a questo portiere, che offre così tanta sicurezza".