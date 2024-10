UEFA Champions League: anteprima della quarta giornata partita per partita

La UEFA Champions League prosegue martedì con 36 squadre impegnate per la quarta giornata.

UEFA.com illustra nel dettaglio le statistiche e gli spunti più interessanti delle partite che segnano il giro di boa della nuova fase campionato.

Martedì 5 novembre

Il PSV ha iniziato alla grande la difesa del titolo in Eredivisie vincendo le prime 10 partite di campionato, ma in Europa è ancora alla ricerca della prima vittoria nella nuova fase campionato. Dopo la sconfitta per 3-1 con la Juventus, il club dei Paesi Bassi ha pareggiato due volte 1-1. “Se ci si basa solo sui punti, non va bene”, ha detto a UEFA.com il centrocampista Ismael Saibari. Le prestazioni sono state incoraggianti, ma gli esordienti del Girona non sono un ostacolo semplice da superare. Gli spagnoli hanno perso 3-2 in casa contro il PSV nella seconda giornata, salvo poi vincere la prima partita in assoluto nella competizione battendo 2-0 lo Slovan Bratislava alla terza giornata. “La vittoria ci aiuta a riprendere fiato”, ha detto l'allenatore Míchel.



Lo sapevi?

Il PSV ha vinto solo una delle ultime nove partite in casa contro avversari spagnoli (P4 S4).

Highlights: Girona - S. Bratislava 2-0 

Fanalino di coda della fase campionato con tre sconfitte su tre e un passivo complessivo di 11-1, lo Slovan non vuole abbattersi. La Dinamo invece ha perso il primo incontro della fase campionato per 9-2 in casa del Bayern, ma ha conquistato quattro punti nei due incontri successivi sotto la guida del rientrante Nenad Bjelica, e adesso è ottimista in vista della trasferta in Slovacchia. “Il nostro obiettivo è essere tra le prime 24 squadre per poi giocarcela”, ha dichiarato l'attaccante Sandro Kulenović. Con i tre punti di Bratislava, la strada potrebbe essere quella giusta”.



Lo sapevi?

Lo Slovan non ha mai vinto in quattro precedenti UEFA contro la Dinamo (P2 S2); complessivamente il risultato è di 7-1 per la Dinamo.



Tornato in Europa dopo tanti anni, il Bologna non è ancora riuscito a esprimere il suo potenziale nella massima competizione europea. In Champions League ha raccolto un solo punto ed è ancora a quota zero per gol fatti, anche se l'ultima volta ha colpito un palo nella sconfitta per 2-0 con l'Aston Villa. “Non siamo riusciti a segnare, ma abbiamo fatto vedere qualcosa”, ha detto il tecnico Vincenzo Italiano.



Il Monaco, avversario della quarta giornata, è già a sette punti grazie soprattutto alla storica vittoria per 2-1 contro il Barcelona nella prima giornata. “Affrontiamo ogni squadra con la voglia di batterla”, ha dichiarato l'attaccante Breel Embolo a UEFA.com. “Se riusciremo ad arrivare tra le prime otto, allora avremo buone possibilità di andare avanti, ma la strada è ancora lunga”.



Lo sapevi?

I quattro precedenti del Bologna contro avversari di Ligue 1 sono stati disputati tutti nella Coppa UEFA 1998/99: il Bologna ha battuto il Lyon ai quarti di finale, ma ha perso per i gol in trasferta contro il Marseille nel turno successivo.

Highlights: Monaco - Barcelona 2-1 

Nonostante il miglior attacco della fase campionato, nella terza giornata il Dortmund è andato sopra di due gol contro il Real Madrid, salvo farsi recuperare e superare nella ripresa. Come ha detto l'allenatore Nuri Şahin dopo la sconfitta per 5-2: “Dobbiamo trarre lezioni importanti da questa sconfitta. Nel complesso, abbiamo difeso molto male”. I campioni d'Austria invece hanno perso tutte e tre le partite della fase campionato e hanno segnato l'unico gol nella prima giornata, ma il difensore Dimitri Lavalée si sente ottimista dopo la sconfitta per 2-0 in casa contro lo Sporting CP. “Abbiamo fatto dei tiri in porta, quindi sembra che siamo migliorati”, ha ammesso a UEFA.com. “Ci porteremo questo risultato nella prossima partita e in quella successiva ma faremo il possibile per migliorare”.



Lo sapevi?

Lo Sturm non gioca contro una squadra della Bundesliga dalla sconfitta complessiva per 5-3 contro il Wolfsburg nel secondo turno della Coppa Intertoto UEFA 2005 (2-2 t, 1-3 c).



Il Leipzig, alla ricerca dei primi punti nella fase campionato, per la quarta giornata vola al Celtic Park. La squadra tedesca ha perso tutte e tre le partite con un solo gol di scarto - l'unico gol di Darwin Núñez ha confermato questa tendenza quando ha ospitato il Liverpool. Parlando a UEFA.com dopo la sconfitta, il capitano Willi Orbán ha ammesso: “In questo momento la nostra situazione non è soddisfacente, ma cercheremo di portare a casa tre punti da Glasgow”.



Il Celtic, nel frattempo, si è ripreso dalla sconfitta per 7-1 subita nella seconda giornata contro il Dortmund e ha costretto l'Atalanta allo 0-0 a Bergamo. “È stata un'incredibile prova difensiva”, ha dichiarato il portiere Kasper Schmeichel, le cui sette parate hanno portato il suo numero di salvataggi stagionali a 15, il quarto più alto della competizione.



Lo sapevi?

Il Leipzig ha vinto entrambi i precedenti nella fase a gironi della Champions League 2022/23.



Highlights: Leipzig 0-1 Liverpool

Il Liverpool è una delle due squadre a punteggio pieno (l'altra è l'Aston Villa) grazie alla vittoria di misura a Lipsia. Dopo un finale di partita al cardiopalma, il Player of the Match Kostas Tsimikas ha detto: “Dobbiamo segnare più gol se vogliamo vincere più facilmente”.



Non sarà un'impresa da poco contro il Leverkusen, che si reca ad Anfield da imbattuto e con un solo gol subito. Milan e Feyenoord ci hanno provato e fallito prima che il centrocampista del Brest, Pierre Lees-Melou, facesse finalmente breccia nella loro difesa, pareggiando il vantaggio di Florian Wirtz e regalando un punto alla sua squadra nella terza giornata. “Questa è la Champions League, e guadagnare un punto in trasferta non è mai un cattivo risultato", ha detto l'allenatore Xabi Alonso che torna nello stadio del club col quale ha vinto la Champions League nel 2005.

Lo sapevi?

Il Liverpool non perde in Europa da 13 partite contro squadre tedesche (V10 P3).

Xabi Alonso (a destra) ha segnato il terzo gol decisivo nel "Miracolo di Istanbul" del 2005 Popperfoto via Getty Images

LOSC Lille - Juventus



Rispettivamente 15ª e 14ª, Lille e Juventus sono a pari punti ma separate dalla differenza reti e si affronteranno allo Stade Pierre Mauroy. La squadra francese ha perso alla prima giornata contro lo Sporting ma poi ha vinto 1-0 in casa contro il Real Madrid e si è ripetuto contro l'Atleti vincendo 3-1 a Madrid. “Questa è stata una prestazione ancora migliore di quella contro il Real Madrid”, ha dichiarato il tecnico Bruno Génésio, che ha assunto la guida del club francese a luglio.



Dall'altro lato, la Juventus ha vinto le prime due giornate ma ha perso alla terza per 1-0 contro lo Stuttgart a causa del gol in extremis di El Bilal Touré. “Siamo stati inferiori a loro per carattere e atteggiamento”, ha ammesso Mattia Perin, che nonostante la sconfitta è stato scelto come ‘Player of the Match’ per le sue innumerevoli parate. Il club di Torino spera di riscattarsi già alla prossima giornata di Champions League contro il Lille.



Lo sapevi?

Entrambe le squadre hanno un bilancio positivo contro club della nazione avversaria. Il Lille ha ottenuto sei vittorie e quattro sconfitte contro squadre italiane nelle competizioni UEFA, mentre la Juventus ha ottenuto 18 vittorie e otto sconfitte contro squadre francesi.



La tripletta di Vinícius Júnior ha salvato il Real Madrid, che ha ribaltato un deficit di due gol battendo il Dortmund per 5-2 nella terza giornata. Tornando all'Estadio Santiago Bernabéu, i Blancos vorranno ricreare la magia di quella notte dopo la pesante sconfitta per 4-0 nel Clásico contro il Barcelona. L'allenatore Carlo Ancelotti, che ha vinto la massima competizione europea da giocatore e da allenatore con il Milan, ha però messo in guardia da una ripetizione della prestazione contro il Dortmund. “La cosa più importante è iniziare bene, con concentrazione e intensità, senza aspettare di essere sotto per 2-0”, ha detto il 65enne.



Nell'ultima giornata il Milan ha ottenuto la prima vittoria della fase campionato battendo il Club Brugge per 3-1 a San Siro. Il 16enne attaccante Francesco Camarda è diventato il più giovane italiano a partecipare alla competizione vera e propria, ma i sette volte campioni d'Europa sono ancora fuori da un piazzamento per qualificarsi. I rossoneri hanno anche le statistiche contro, avendo perso 26 volte e vinto 19 contro squadre spagnole nelle competizioni UEFA.



Lo sapevi?

Real Madrid e Milan sono in perfetto equilibrio in 15 precedenti in Champions League, avendo vinto sei volte a testa e pareggiato tre.

Highlights: Real Madrid - Dortmund 5-2 

Due delle dieci squadre ancora imbattute si affrontano a Lisbona. Lo Sporting ha vinto per 2-0 contro lo Sturm Graz grazie anche a un fantastico gol di Viktor Gyökeres. “Sappiamo che a novembre ci aspettano partite difficili, ma ci prepareremo e continueremo a migliorare”, ha detto Gyökeres.



Il Man City è stato uno dei club più dominanti di questa Champions League essendo al primo posto per possesso palla (70%) e precisione nei passaggi (93%), ed è diventato il quarto miglior attacco nella storia della competizione con i cinque gol rifilati allo Sparta Praha nella terza giornata, tra cui spicca il gol in acrobazia di Erling Haaland. “Segna gol che nessun altro può fare”, ha detto il compagno di squadra Phil Foden.



Lo sapevi?

Lo Sporting è l'unica squadra portoghese ad aver sconfitto il Man City in competizioni UEFA, avendo vinto per 1-0 nel marzo 2012.



Highlights: Man City 5-0 Sparta Praha

Mercoledì 6 novembre



L'Aston Villa, attuale capolista della Champions League, affronta il Club Brugge dopo aver sconfitto il Bologna per 2-0 al Villa Park. I gol di John McGinn e Jhon Durán nel secondo tempo hanno regalato agli inglesi la terza vittoria in altrettante partite, mentre una difesa solida ha permesso di ottenere il terzo clean sheet consecutivo. La squadra di Unai Emery, però, non si adagia sugli allori. “Lui [Emery] vuole che continuiamo ad alzare il livello a ogni partita. Ci sprona sempre durante la partita”, ha dichiarato il centrocampista Youri Tielemans al termine della gara.



Il Club Brugge ha vinto alla seconda giornata contro lo Sturm Graz ma ha perso contro il Milan alla terza. Nonostante la sconfitta, l'allenatore Nicky Hayen ha tratto alcuni aspetti positivi dalla sconfitta per 3-1: “Fino al 2-1 abbiamo giocato bene, ma poi le nostre energie sono finite”. Di ritorno al Jan Breydelstadion dopo due trasferte consecutive, la squadra belga si affiderà al proprio pubblico per portare a casa i tre punti.



Lo sapevi?

L'Aston Villa ha vinto solo uno dei quattro precedenti contro squadre belghe in competizioni UEFA: contro l'Anderlecht nel 1982.



Dennis Mortimer (a sinistra) e Kenny Swain dell'Aston VIlla con la Coppa dei Campioni nel 1982 Bob Thomas Sports Photography

Lo Shakhtar è a un solo punto dopo la sconfitta di misura all'Emirates, ma l'attaccante Georgiy Sudakov ha detto che “avrebbero meritato di segnare almeno un gol”, mentre il suo allenatore Marino Pušić si è detto “molto orgoglioso della prestazione”.



Mentre lo Shakhtar è ancora a secco di vittorie, lo Young Boys non ha raccolto nemmeno un punto. Dopo le pesanti sconfitte con Aston Villa e Barcelona, la squadra svizzera ha offerto un'opposizione più dura contro l'Inter, che ha vinto solo 1-0. Nonostante i miglioramenti difensivi, lo Young Boys non ha ancora trovato una risposta ai suoi problemi in attacco. Insieme allo Shakhtar, i campioni svizzeri sono una delle quattro squadre ancora a zero gol dopo tre partite. L'allenatore ad interim Joël Magnin ha lamentato la poca incisività in attacco della squadra contro l'Inter: “Abbiamo fatto 19 tiri ma solo due sono andati in porta. Non è abbastanza”.



Lo sapevate?

Lo Shakhtar ha vinto otto degli 11 incontri con squadre svizzere nelle competizioni UEFA, compresa una vittoria contro lo Young Boys nel 2016.



Lo Sparta Praha ha subito la prima sconfitta della stagione col 5-0 contro il Man City. La squadra ceca si trova al 21° posto, ma rimane ottimista nonostante la pesante sconfitta. L'allenatore Lars Friis ha definito il Man City “la migliore squadra del mondo” e ha elogiato i suoi ragazzi per la gran partita giocata nel primo tempo che si è concluso sull'1-0.



Il Brest, volto nuovo della Champions League, ha fatto un'ottima impressione e adesso è al quinto posto e ancora imbattuto. Il pareggio con il Leverkusen, detentore della Bundesliga, ha prolungato questa serie di risultati positivi e ha accresciuto la reputazione della squadra francese. “Non abbiamo paura di nessuno”, ha detto il centrocampista Hugo Magnetti.



Lo sapevi?

Lo Sparta Praha ha vinto solo due dei 15 incontri con squadre francesi in competizioni UEFA, l'ultima vittoria risale al 2007 contro il Toulouse.

Highlights: Brest 1-1 Leverkusen

L'ex Bayern, Robert Lewandowski, è stato il trascinatore del Barcelona nella seconda sconfitta consecutiva della squadra di Vincent Kompany in Champions League. “Dobbiamo ripartire e imparare da questa lezione”, ha detto Harry Kane, autore dell'unico gol del Bayern nella sconfitta per 4-1. Nonostante i soli tre punti, le statistiche dipingono un quadro più positivo per la squadra tedesca, che è seconda per possesso palla (63%), seconda per gol segnati (10) e quarta per precisione nei passaggi (90,3%).



Il Benfica ha subito la prima battuta d'arresto della campagna con la sconfitta per 3-1 contro il Feyenoord dopo le vittorie contro Atleti e Crvena Zvezda. “La cosa da rimpiangere è il modo in cui abbiamo subito i gol”, ha detto l'allenatore Bruno Lage, che per il resto è stato soddisfatto della prestazione della sua squadra.



Lo sapevi?

Il Bayern non ha mai perso contro il Benfica nei 10 precedenti in competizioni UEFA (V7 P3).



L'Inter torna a Stadio San Siro ancora da imbattuto dopo aver sconfitto lo Young Boys per 1-0 a Berna. Marcus Thuram ha segnato il gol della vittoria nei minuti di recupero, portando Simone Inzaghi a lodare il carattere della sua squadra: “I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e di conseguenza siamo riusciti a vincere”.



L'Arsenal è reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro lo Shakhtar, e vola a Milano forte di un bel ricordo dell'ultima trasferta europea contro i nerazzurri. Il club londinese, infatti, si è imposto per 5-1 a San Siro nel novembre 2003 e vanta un ottimo bilancio contro le squadre italiane nelle competizioni UEFA, avendo perso solo otto dei 36 incontri disputati. Il tecnico Mikel Arteta non si adagerà sugli allori avendo espresso tutta la sua ammirazione per Inzaghi in passato. “Quello che l'Inter ha fatto nelle ultime stagioni è a dir poco straordinario”, ha ammesso il 42enne.



Lo sapevi?

L'ultimo e unico incontro in competizioni UEFA tra Arsenal e Inter risale alla fase a gironi della Champions League 2003/2004, con una vittoria in trasferta per ciascuna delle due squadre.

Thierry Henry festeggia il suo secondo gol nella vittoria per 5-1 Arsenal FC via Getty Images

Col successo per 3-1 sul Benfica a Lisbona, il Feyenoord ha vinto le ultime due partite della fase campionato. Battuto solo una volta in Eredivisie, ma con 11 punti e tre posizioni di svantaggio rispetto al PSV, il club di Rotterdam ha avuto meno possesso palla e fatto meno tiri rispetto agli avversari portoghesi, ma ha compensato con un'ottima prestazione: il 19enne attaccante Antoni Milambo ha segnato due gol ed è così balzato al terzo posto nella classifica marcatori della competizione. “Abbiamo segnato alcuni gol davvero belli”, ha ammesso l'allenatore Brian Priske.



Il cammino del Salzburg è stato meno incoraggiante: la squadra austriaca è senza punti e senza gol fatti, mentre ne ha subiti ben nove, di cui due nell'ultima sconfitta contro la GNK Dinamo. “È chiaro che dobbiamo migliorare”, ha ammesso l'allenatore Pep Lijnders.



Lo sapevi?

Il Feyenoord ha perso solo due partite su 14 in questa stagione (V7 P5).

Il Barcelona vola a Belgrado sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria per 4-1 sul Bayern in Champions League e soprattutto il 4-0 sui rivali storici del Real Madrid in Liga. “Il modo in cui abbiamo creato le occasioni e anche come le abbiamo concluse è stato incredibile”, ha detto l'allenatore Hansi Flick, che ha portato i blaugrana in vetta alla Liga nella sua prima stagione in carica. I loro avversari sono una delle sei squadre senza punti nella fase campionato e ci sono stati pochi segnali di inversione di tendenza durante la sconfitta per 5-1 contro il Monaco nella terza giornata. “Abbiamo giocato contro una squadra dominante sotto ogni aspetto. Dovevamo trovare costantemente delle soluzioni, ma non ci siamo riusciti”, ha dichiarato l'allenatore Vladan Milojević.



Lo sapevi?

Tutti e quattro i precedenti europei tra Crvena Zvezda e Barcelona si sono svolti in Coppa delle Coppe UEFA, con tre vittorie del club catalano e un pareggio.

Highlights: Barcelona - Bayern München 4-1 

Il Parc des Princes ospiterà la prima sfida di Champions League tra Paris e Atleti, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi dopo le prime tre giornate. I padroni di casa hanno pareggiato in rimonta per 1-1 contro il PSV nell'ultima giornata, ma l'allenatore Luis Enrique non è rimasto soddisfatto della prestazione. “Siamo dispiaciuti, perché avremmo meritato un risultato migliore”, ha detto il 54enne. Nemmeno l'Atleti di Diego Simeone è contento del cammino nella competizione, avendo subito in casa contro il Lille la seconda sconfitta consecutiva, dove ha faticato a trasformare in pericoli le occasioni da gol. “In Champions League si paga il fatto di non sfruttare le occasioni”, ha detto Julián Alvarez, che ha segnato il suo primo gol in Champions League per il suo nuovo club durante la sconfitta per 3-1.



Lo sapevi?

La sconfitta dell'Atleti contro il Lille è stata solo la seconda contro una squadra francese nelle competizioni UEFA, dopo nove vittorie e cinque pareggi.



Lo Stuttgart è adesso più sicuro dei propri mezzi in seguito alla vittoria contro la Juventus a Torino dopo aver guadagnato i primi punti contro lo Sparta Praha. “Giocare in Champions League è fantastico, ma è una situazione nuova per i giocatori, quindi dobbiamo pensare partita per partita”, ha dichiarato l'allenatore Sebastian Hoeness dopo l'emozionante vittoria per 1-0.



L'Atalanta, avversaria nella quarta giornata, è una delle cinque squadre che non hanno ancora subito gol nella fase campionato. Inoltre la squadra italiana vanta un record di imbattibilità di una vittoria e due pareggi nelle trasferte in Germania. Nell'ultima partita, l'Atalanta è stata bloccata sullo 0-0 dal Celtic, tanto da spingere l'allenatore Gian Piero Gasperini a dare la colpa alla scarsa forma dei suoi attaccanti. “Quando tutti i nostri attaccanti saranno al meglio, saremo una squadra più completa”, ha detto il tecnico vincitore dell'Europa League.



Lo sapevi?

Lo Stuttgart ha vinto solo due dei dieci incontri con squadre italiane nelle competizioni UEFA.

Highlights: Juventus - Stuttgart 0-1 

Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato

Quando si giocano le partite della fase campionato di UEFA Champions League? Giornata 4: 5/6 novembre 2024

Giornata 5: 26/27 novembre 2024

Giornata 6: 10/11 dicembre 2024

Giornata 7: 21/22 gennaio 2025

Giornata 8: 29 gennaio 2025

Cosa succede dopo

Nella quinta giornata, Liverpool e Real Madrid si incontrano ad Anfield dopo essersi affrontati nelle finali di Champions League del 2018 e del 2022. Il club spagnolo ha vinto in entrambe le occasioni.

I campioni tedeschi del Leverkusen affrontano l'Inter campione d'Italia in Germania.

Il Bayern ospita il Paris in una rivincita della finale di Champions League del 2020, vinta dalla squadra tedesca per 1-0.