Priceless Moments of the week: Vinícius Júnior, Singo e Raphinha

Scopriamo insieme i gol storici, le storie da favola e le emozioni che hanno caratterizzato la terza giornata di UEFA Champions League con i nostri Mastercard Priceless Moments of the Week.

Mastercard Priceless Moments

La tripletta di Vinícius Júnior completa la rimonta Real

[Carlo] Ancelotti mi dice sempre che ho ancora molto da dare”, ha detto Vinícius Júnior dopo aver realizzato una tripletta nel secondo tempo della vittoria in rimonta del Real Madrid sul Borussia Dortmund (5-2). Il brasiliano ha dato il via alla rimonta del Real segnando il pari al 62', prima del 3-2 di Lucas Vázquez.



Poi ha chiuso definitivamente la gara con altri due gol: il primo con una corsa a perdifiato sulla sinistra prima di rientrare sulla destra e battere Gregor Kobel con un rasoterra sul palo opposto, il secondo nei minuti di recupero con un sinistro all'incrocio dei pali dopo una serie di dribbling ubriacanti dentro l'area di rigore

Il 24enne ha così completato la 15esima tripletta del Madrid in Champions League, raggiungendo Karim Benzema e Cristiano Ronaldo nell'elite dei Blancos autori di altre tre triplette.

Guarda la tripletta di Vinícius Júnior

La bomba di Singo



Il centrale del Monaco, Wilfried Singo, è stato l'inaspettato autore di una delle reti candidate al Gol della Stagione nel 5-1 dei Rouge et Blanc contro il Crvena Zvezda. A trenta metri dalla porta e con poca pressione, Singo ha effettuato un primo tocco per spostarsi il pallone sul destro, poi l'ha portato in avanti con un tocco delicato e infine ha lasciato partire un siluro al fulmicotone che si è insaccato all'incrocio dei pali lasciando impotente il portiere Marko Ilić.



Si tratta del primo gol in Champions League di Singo, il secondo per il Monaco e il primo in quasi 14 mesi: un momento indimenticabile per il difensore della Costa d'Avorio.

Guarda il gran gol dalla distanza di Singo

La GNK Dinamo torna alla vittoria in trasferta nella competizione dopo 26 anni



La squadra croata ha ottenuto la prima vittoria in trasferta in Champions League dal 1998, sconfiggendo il Salzburg per 2-0 in Austria.



Descrivendo questa come una delle “partite più belle” della sua carriera, l'allenatore Nenad Bjelica si è detto orgoglioso di aver posto fine alla “brutta statistica”. L'unica vittoria in trasferta della Dinamo era stata ottenuta contro l'Ajax alla Johan Cruijff ArenA nella fase a gironi del 1998/1999. In totale, la Dinamo ha ottenuto solo tre pareggi e ha subito 21 sconfitte in trasferta.



Sandro Kulenović ha aperto le marcature finalizzando una bella azione di squadra, prima che il suo sostituto Bruno Petković siglasse il gol dei tre punti con un gol quasi identico, eguagliando il record di 28 gol in Europa di Mislav Oršić per la GNK Dinamo.



Highlights: Salzburg - GNK Dinamo 0-2 

Raphinha realizza una tripletta importante



“Non dimenticherò mai questa serata”, ha dichiarato l'attaccante del Barcellona, che ha festeggiato la sua 100ª partita col Barça con una tripletta in Champions League contro il Bayern München.



Agganciando il passaggio di Fermín López e aggirando Manuel Neuer, il brasiliano ha aperto le marcature al primo minuto. Il Bayern ha pareggiato, ma Robert Lewandowski ha riportato il Barça in vantaggio. Raphinha, a cui è stato concesso troppo spazio, è entrato dalla sinistra, ha tagliato all'interno e ha scagliato un tiro straordinario per il suo secondo gol poco prima dell'intervallo. Infine ha completato l'hattrick sul finale con una conclusione cinica.



Si tratta della seconda tripletta della terza giornata e della quindicesima segnata da un giocatore del Barcelona in Champions League, eguagliando il record stabilito il giorno precedente da Vinícius Júnior col Madrid.