Aston Villa-Bologna 2-0: i Rossoblù cadono a Birmingham

Dopo un primo tempo equilibrato, l’Aston Villa supera il Bologna di Vincenzo Italiano nella terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League, restando a punteggio pieno dopo le vittorie su Young Boys e Bayern Monaco. I Villans vengono fermati sullo 0-0 nel primo tempo, ma chiudono la partita nei secondi quarantacinque minuti grazie ai goal di John McGinn e Jhon Durán.



Aston Villa-Bologna 2-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



Il Bologna inizia con coraggio al Villa Park, andando molto vicino al goal al 6' con Thijs Dallinga ben lanciato da Dan Ndoye in area: l’attaccante olandese calcia forte, ma Emiliano Martínez si salva. L’Aston Villa cresce e al 21' Durán impegna Lukasz Skorupski con un bel colpo di testa.



Il portiere polacco è ancora provvidenziale tre minuti dopo, deviando in angolo un tiro velenoso di McGinn. Il Bologna si rifà sotto al ventottesimo ancora con Dallinga, ma sono di nuovo i padroni di casa a essere pericolosi nei minuti di recupero per due volte con Morgan Rogers. Il numero 27 calcia prima fuori e viene poi fermato da Skorupski.

Iniziano subito forte il secondo tempo i padroni di casa, sfiorando l’1-0 con Bailey. Risponde il Bologna con Posch, ma l’austriaco tira fuori. Al 55' la squadra di Unai Emery sblocca il risultato con McGinn. Il capitano dei Villans calcia una punizione su cui nessuno interviene e che finisce per beffare Skorupski.



Jhon Duran dell'Aston Villa in posa con il premio PlayStation Player Of The Match Aston Villa FC via Getty Images



I rossoblu sono scossi e i padroni di casa prendono fiducia, raddoppiando dopo nove minuti con Durán, che con una girata raccoglie il cross di Rogers anticipando Jhon Lucumí, con la palla che si infila nell’angolino. Il Bologna non si arrende e va vicino ad accorciare lo svantaggio prima con il nuovo entrato Samuel Iling-Junior, ex della partita autore di un cross pericoloso messo in angolo da Diego Carlos. Sugli sviluppi del corner successivo è invece Sam Beukema che centra il palo di testa.

È ancora l’Aston Villa a spingere, ma un ottimo Skorupski riesce a fermare prima Ian Maatsen e poi Jacob Ramsey nei minuti di recupero. Una partita ricca di occasioni si chiude sul 2-0 per gli inglesi, che proseguono la marcia vittoriosa nella fase campionato della UEFA Champions League, mentre un buon Bologna resta fermo a un punto.