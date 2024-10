Juventus-Stuttgart 0-1: prima sconfitta per i Bianconeri

Dopo i successi contro PSV e Leipzig, la Juventus esce sconfitta nella terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League. La Vecchia Signora si arrende 1-0 contro lo Stuttgart e rimedia il primo stop stagionale, punita da un gol al 92' di Touré.



Juventus-Stuttgart 0-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Parte meglio la formazione ospite, che mostra subito enorme personalità, costruendo un paio di potenziali palle gol. La Juventus cerca di guadagnare metri sul campo, ma soffre tantissimo di fronte all’asfissiante pressione tedesca.

Lo Stuttgart gioca davvero bene e al 29’ va vicinissimo al vantaggio con Ermedin Demirović, che, complice un grande intervento di Mattia Perin, colpisce il palo. L’estremo difensore si ripete su un colpo di testa di Deniz Undav, preservando lo 0-0 fino all’intervallo.

Mattia Perin, che ha parato un rigore di Millot, è stato eletto Player of the Match Juventus FC via Getty Images

La Juventus continua a faticare e in avvio di ripresa si affida ancora a Perin, decisivo su Demirović ed Enzo Millot. Con il passare dei minuti, però, lo Stuttgart sembra calare leggermente e la partita si apre.



I Bianconeri danno segnali di crescita, ma sono costretti a un finale di grande sofferenza. All’86’, infatti, Danilo, già ammonito, commette fallo in area: doppio giallo e calcio di rigore per gli ospiti. Sul dischetto si presenta Millot, ma la scena se la prende per l’ennesima volta Perin, che respinge con una prodezza e salva nuovamente i suoi.



Nel recupero, tuttavia, arriva la rete di El Bilal Touré: l'ex Atalanta premia lo Stuttgart e condanna la Juventus alla prima sconfitta. I Bianconeri restano a quota 6, i tedeschi salgono a 4 punti.