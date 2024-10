Leipzig-Juventus 2-3: bis Bianconero in rimonta

Nella seconda giornata della fase campionato, la Juventus si impone in Germania al termine di una gara rocambolesca e resta a punteggio pieno in UEFA Champions League. I Bianconeri vanno sotto due volte e poi si ritrovano anche con l’uomo in meno, ma alla fine superano 3-2 il Leipzig e bissano il successo conquistato all’esordio.



Leipzig-Juventus 2-3: la partita minuto per minuto e le reazioni



Due infortuni costringono Thiago Motta a due cambi forzati già nei primissimi minuti. Nonostante l’uscita dal campo di Bremer e Nicolás González, i Bianconeri reggono l’urto iniziale dei padroni di casa, mostrando grande personalità.

La gara si sblocca al 30’. La Juventus si rende pericolosa con Dušan Vlahović, ma sul ribaltamento di fronte il Leipzig passa in vantaggio grazie all’asse Loïs Openda-Benjamin Šeško: assist del primo, splendido controllo e perfetta conclusione del secondo. Il gol dello sloveno manda le due formazioni all’intervallo sull’1-0.

La Juventus riparte fortissimo: prima il palo di Teun Koopmeiners, poi il pareggio di Dušan Vlahović, con una zampata da grandissimo attaccante sul cross dalla sinistra di Andrea Cambiaso. Parità ristabilita al 50’.

La gara si infiamma: i Bianconeri ci credono, ma concedono un paio di occasioni clamorose ai padroni di casa, pericolosissimi con Openda, fermato prima dal palo e poi da un intervento falloso di Michele Di Gregorio, espulso per aver colpito la sfera con la mano fuori dall’area di rigore. Al 59’, gli ospiti rimangono in inferiorità numerica. Sulla successiva punizione, un altro fallo di mano, questa volta del neo entrato Douglas Luiz, genera il rigore che riporta il Leipzig avanti nel punteggio. Šeško è glaciale dal dischetto e fa doppietta: 2-1 per i tedeschi.

Dusan Vlahovic, Player of the Match dell'emozionante sfida tra Leipzig e Juventus Juventus FC via Getty Images

La Juventus trova la forza di reagire anche con l’uomo in meno e ristabilisce nuovamente l’equilibrio con una prodezza di Vlahović: il serbo firma il 2-2 con un mancino a giro da fuori area. Al 69’ doppietta anche per lui. La partita resta viva, con Openda che colpisce il secondo legno della sua serata. I Bianconeri soffrono, ma all’83’ riescono addirittura a ribaltare tutto: giocata meravigliosa di Francisco Conceição, che si inventa un gol incredibile e sigla il 3-2.

