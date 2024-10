Liverpool-Bologna 2-0: Rossoblù ko ad Anfield

Il Liverpool supera un ottimo Bologna nella seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League e resta a punteggio pieno. Ad Anfield finisce 2-0 per i Reds, grazie ai gol - uno per tempo - di Alexis Mac Allister e Mohamed Salah: per la squadra di Vincenzo Italiano è il primo ko nella competizione, dopo il pari casalingo all'esordio contro lo Shakhtar.



Liverpool-Bologna 2-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



Il Bologna inizia senza timore, ma è il Liverpool - dopo un gol annullato per fuorigioco a Thijs Dallinga - a colpire al primo affondo: Salah pennella un cross invitantissimo e per il nazionale argentino Mac Allister, tutto solo nell'area piccola, è un gioco da ragazzi mettere alle spalle di Łukasz Skorupski.

I Reds hanno un'altra chance con Dominik Szoboszlai, ma la squadra di Italiano dimostra personalità e macina gioco e occasioni. Lo svizzero Dan Ndoye con una conclusione deviata centra la traversa, poi Riccardo Orsolini colpisce di testa da posizione favorevole ma trova l'involontaria deviazione del corpo di Stefan Posch.

Prima dell'intervallo c'è tempo per un altro legno dei Felsinei, centrato sempre dallo scatenato Ndoye. Nella ripresa i ragazzi di Italiano continuano a pungere, ma Orsolini trova sulla sua strada un Alisson Becker reattivo mentre il polacco Kacper Urbański calcia alto sopra la traversa.

Mohamed Salah, Player of the Match di Liverpool- Bologna UEFA via Getty Images

Il Liverpool mette il risultato al sicuro a un quarto d'ora dalla fine, con un bellissimo sinistro a giro di Salah che pesca il palo più lontano e non dà scampo a Skorupski.



