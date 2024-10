Shakhtar-Atalanta 0-3: prima vittoria per la Dea

L'Atalanta domina nella seconda giornata della fase campionato e si gode il primo acuto di questa UEFA Champions League. Dopo il pareggio all’esordio, la Dea supera con un netto 3-0 lo Shakhtar Donetsk e, grazie a una prestazione di altissimo livello, sale a quota 4 punti in classifica.



Shakhtar-Atalanta 0-3: la partita minuto per minuto e le reazioni



Dopo una primissima fase di equilibrio, l’Atalanta riesce a prendere in mano il pallino del gioco, dettando i ritmi del match. La Dea passa in vantaggio al 21’ sugli sviluppi di una palla inattiva, con Berat Djimsiti che è bravissimo a trafiggere Dmytro Riznyk.

Il pressing alto della formazione ospite mette in grande difficoltà gli ucraini, mai pericolosi nella prima frazione. L’Atalanta domina e sfiora il raddoppio in diverse occasioni, soprattutto con una splendida conclusione al volo di Ademola Lookman, fermato solamente dalla traversa. Il gol del numero 11 è solo rimandato e arriva al 44’, premiando la totale supremazia della squadra di Gian Piero Gasperini.

Ademola Lookman è stato eletto Player of the Match della partita contro lo Shakhtar Donetsk AFP via Getty Images

In avvio di ripresa, grande azione dello Shakhtar che porta Yukhym Konoplia al tiro da ottima posizione: il destro del nuovo entrato, però, termina fuori. Gol sbagliato, gol subito: cross di Davide Zappacosta e colpo di testa vincente di Raoul Bellanova. Al 48’ è 3-0 per la Dea. Pochi minuti più tardi secondo legno per l’Atalanta, con Zappacosta a un passo dal poker.

Highlights: Atalanta-Arsenal 0-0

I ragazzi di Gasperini non si accontentano e continuano ad attaccare, creando sempre pericoli. Il risultato, però, non cambia più. Tre gol e tre punti: alla Dea va benissimo così.