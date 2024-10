Leverkusen-Milan 1-0: Rossoneri ko in Germania

Il Milan incassa la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della UEFA Champions League. Alla BayArena, la squadra di Paulo Fonseca si arrende 1-0 al Bayer Leverkusen, che resta a punteggio pieno e senza gol al passivo: decide una sfida emozionante il gol nella ripresa dell'attaccante Victor Boniface.



Leverkusen-Milan 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



Nel primo tempo sono i campioni di Germania a fare la partita e il Milan si aggrappa al suo portiere Mike Maignan, decisivo prima su Boniface e poi su Piero Hincapié. Al 21' i Rossoneri sono costretti a capitolare per il tocco sotto misura di Boniface, ma il gol è annullato per fuorigioco di Jeremie Frimpong, che aveva "disegnato" il cross per l'attaccante nigeriano.

La squadra di Fonseca, che inizialmente non rischia un Álvaro Morata non al 100% per problemi fisici, fatica a incidere in attacco e il suo portiere è ancora decisivo sul sinistro di Álex Grimaldo; il Milan riesce a farsi notare con Christian Pulisic, ma Lukas Hradecky è reattivo sul tentativo dell'americano.

Nella ripresa Maignan tiene ancora in vita il Diavolo sulla conclusione del nazionale tedesco Florian Wirtz, ma dopo 7 minuti la formazione guidata da Xabi Alonso passa con un'azione bellissima. Wirtz premia l'inserimento di Aleix García, che di tacco smarca Frimpong: il portiere francese dei Rossoneri smanaccia il tiro-cross dell'olandese, ma non può nulla sul sinistro da due passi di Boniface.

Florian Wirtz del Bayer Leverkusen è stato eletto Player of the Match della partita contro il Milan UEFA via Getty Images

Il gol subito scuote la formazione di Fonseca, che getta nella mischia Morata al posto di Tammy Abraham: Hradecky, però, è sempre pronto sui tentativi di Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. L'ingresso del capitano della nazionale spagnola cambia comunque volto al Milan, che attacca con maggiore convinzione.



Dopo una chance nitida per il raddoppio non concretizzata da Frimpong, l'occasione migliore per il pareggio ce l'ha Théo Hernandez, ma il suo sinistro si stampa sulla traversa: Morata mette poi a lato sul successivo tap-in di testa. Il Leverkusen vince e resta a punteggio pieno, con la porta ancora inviolata. Per la squadra di Fonseca la strada nella competizione si fa in salita.