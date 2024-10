Inter-Crvena zvezda 4-0: poker d'autore Nerazzurro

L'Inter di Simone Inzaghi conquista una convincente prima vittoria in UEFA Champions League, dopo il pareggio all'esordio sul campo del Manchester City. Nell'esordio casalingo, i campioni d'Italia superano con un perentorio 4-0 la Crvena zvezda: sblocca nel primo tempo Hakan Çalhanoğlu su punizione, nella ripresa Mehdi Taremi prima serve due perfetti assist a Marko Arnautović e Lautaro Martinez poi chiude il conto - e festeggia il primo gol in Nerazzurro - trasformando un rigore.



Inter-Crvena zvezda 4-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



I Nerazzurri, dopo un gol annullato ad Arnautović - schierato in attacco in coppia con Taremi - per fuorigioco, impiegano appena undici minuti per sbloccare il risultato. Çalhanoğlu batte una punizione da posizione leggermente defilata e supera il portiere avversario Omri Glazer con la complicità della deviazione di Rade Krunić in barriera.

Glazer, estremo difensore della squadra serba, dice di no a Henrikh Mkhitaryan, servito alla grande da Arnautović, poi la Crvena zvezda prova ad alzare il baricentro. Il talento Andrija Maksimović e il congolese Silas mettono i brividi a Yann Sommer, prima dell'intervallo ha un'altra chance Mkhitaryan che però calcia alto sopra la traversa.

Mehdi Taremi dell'Inter è stato eletto Player of the Match dalla Commissione osservatori tecnici della UEFA UEFA via Getty Images

Nella ripresa i campioni di Serbia provano a giocare con più coraggio, ma i Nerazzurri colpiscono due volte grazie ad altrettanti assist di Taremi, bravo e caparbio a recuperare due palloni e a mandare in gol prima Arnautović e poi il capitano Lautaro Martinez, in campo da pochi minuti proprio al posto dell'attaccante austriaco.



Highlights: Man City-Inter 0-0

Non è finita, perché Taremi si toglie lo sfizio di chiudere il conto e festeggiare il primo gol in Nerazzurro trasformando un calcio di rigore concesso per fallo di Vanja Drkušić su Lautaro Martinez. L'Inter di Inzaghi vince d'autorità e resta imbattuta in UEFA Champions League, volando a quota 4 punti.