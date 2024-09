La UEFA promuove uno stile di vita sano e attivo con Champions Innovate

La UEFA è orgogliosa di annunciare il lancio della seconda edizione del suo programma Champions Innovate, progettato per affrontare le sfide più significative dei giorni d'oggi, promuovendo l'innovazione per creare un'autentica eredità. Originariamente concepito dall'Innovation Hub della UEFA, Champions Innovate è un'iniziativa portata avanti in collaborazione tra la UEFA, la Città di Monaco, la Federcalcio tedesca (DFB) e i partner commerciali della UEFA Champions League, ovvero Mastercard e adidas, e mira a lasciare un impatto duraturo su Monaco di Baviera, la città che ospiterà la finale della UEFA Champions League nel 2025.

Insieme alla città di Monaco, la UEFA ha concordato una politica strategica per la promozione dell'attività fisica e di uno stile di vita sano, con startup invitate a proporre delle idee per rispondere alle sfide specifiche individuate da Mastercard e Adidas.

Mastercard si affiderà all'innovazione digitale per rendere lo sport, e in particolare il calcio, ancora più inclusivo, sfruttando il potere trainante del calcio. L'obiettivo di Mastercard a Monaco è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione a iniziative sportive organizzate.

Nel frattempo, Adidas sta cercando di sfruttare l'entusiasmo generato dalla finale di UEFA Champions League per far sì che un maggior numero di tifosi, soprattutto giovani, si innamorino della pratica sportiva, e del calcio in particolare, incoraggiandoli ad allontanarsi dagli schermi e a diventare più attivi, creando abitudini sane che durino tutta la vita.

Il programma, aperto alle startup di tutto il mondo, si svolgerà a partire da quest'autunno e i partner UEFA faranno da tutor alle startup selezionate durante tutto il processo, tenendo workshop in inverno e primavera prima che i progetti pilota vengano presentati in un evento finale a Monaco di Baviera, due giorni prima della finale di UEFA Champions League, che servirà da trampolino di lancio per una collaborazione continuativa.

Nota per le startup:

La fase di candidatura per le startup interessate a partecipare è ora aperta e lo sarà fino al 20 ottobre. Informazioni dettagliate sono disponibili qui, mentre le proposte possono essere inviate tramite questo link.