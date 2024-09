Man City-Inter 0-0: pari Nerazzurro in Inghilterra

Nella riedizione della finale della UEFA Champions League 2023, finisce 0-0 tra Manchester City e Inter: i ragazzi di Simone Inzaghi mettono in cassaforte il primo punto della fase campionato.



Man City-Inter 0-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



L'Inter, con Lautaro Martínez in panchina e "orfana" di Federico Dimarco, inizia la sfida senza timori di sorta. Marcus Thuram si fa subito notare con due conclusioni, ci prova anche Hakan Çalhanoğlu servito da Mehdi Taremi ma il tentativo del centrocampista turco non è preciso.

La squadra di Guardiola prova ad alzare i giri del motore: ci provano Erling Haaland e Savinho, senza però troppa fortuna.



Nella ripresa la squadra di Simone Inzaghi ha tre grandi occasioni, con Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martínez, ma la gara termina in parità a reti inviolate.



Nicolò Barella dell'Inter è stato eletto Player of the Match dalla Commissione osservatori tecnici della UEFA UEFA via Getty Images