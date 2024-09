Milan-Liverpool 1-3: tris Reds a San Siro

Il Milan parte alla grande contro il Liverpool, ma si inchina alla reazione degli inglesi nel suo esordio stagionale in UEFA Champions League. Christian Pulisic "accende" subito San Siro nella prima giornata della fase campionato, ma i tre punti vanno alla squadra di Arne Slot, che - nella riedizione della finale del 2005 e del 2007 - vincono 3-1 in rimonta grazie alle reti di Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai.

La sfida inizia come meglio non potrebbe per i Rossoneri, avanti al primo affondo dopo appena tre minuti. Christian Pulisic è bravo e veloce in conduzione, l'americano ex Borussia Dortmund e Chelsea arriva in area di rigore e con un destro in diagonale non lascia scampo ad Alisson Becker: 1-0 per i padroni di casa, San Siro fa festa.

La rete subita scuote il Liverpool, la squadra di Slot prima centra la traversa con Mohamed Salah, poi trova il pareggio con Konaté, che va su con i tempi giusti sulla punizione di Trent Alexander-Arnold e di testa supera Mike Maignan.

L'1-1 non accontenta gli inglesi, che si divorano un gol con Diogo Jota e poi centrano un'altra traversa con il "solito" Salah. Ma a quattro minuti dall'intervallo i Reds perfezionano la rimonta, ancora con un colpo di testa sugli sviluppi di una palla inattiva: il vantaggio porta la firma di Van Dijk.

Nella ripresa Fonseca è costretto a sostituire l'infortunato Maignan, che lascia il posto al 19enne Lorenzo Torriani, all'esordio assoluto con il Milan. Il nuovo entrato è costretto a inchinarsi a Szoboszlai, che raccoglie l'invito dello straripante Cody Gakpo e con un tocco volante mette al sicuro il risultato.



Lorenzo Torriani ha fatto il suo esordio assoluto nel Milan AC Milan via Getty Images

E' il gol che stende il Milan, che non riesce a rialzarsi malgrado i cambi del suo allenatore: nel finale, in pieno recupero, Alisson nega la gioia del gol a Rafael Leão e il 3-1 non cambia più. A San Siro fa festa il Liverpool.



Ryan Gravenberch del Liverpool è stato eletto Player Of The Match dalla Commissione osservatori tecnici della UEFA UEFA via Getty Images