Juventus - PSV 3-1: grande vittoria all'esordio per i Bianconeri

Nella giornata inaugurale della nuova fase campionato, la Juventus supera nettamente il PSV, imponendosi 3-1 davanti ai propri tifosi.

L’avvio del match mette in mostra la personalità degli olandesi, che provano subito a prendere in mano il pallino del gioco, chiamando spesso in causa Johan Bakayoko sulla destra. La Juventus fatica, ma passa in vantaggio grazie a un gioiello di Kenan Yıldız, che si regala un esordio da sogno nel giorno della sua prima apparizione in UEFA Champions League: destro a giro sul secondo palo, la sfera bacia il palo e termina in rete. Bianconeri avanti al 21’.

I padroni di casa, galvanizzati dal gol, sfiorano subito il raddoppio: Joël Drommel dice di no a Weston McKennie con un grande riflesso, poi due buone occasioni anche per Teun Koopmeiners e Nicolás González. Il 2-0 è solo rimandato e arriva al 27’, con McKennie che, dopo un ottimo spunto di González, non sbaglia a tu per tu con Drommel.

Weston McKennie ha realizzato il gol del raddoppio Juventus FC via Getty Images

A inizio ripresa, al 52’, la Juventus vola sul 3-0: grande assist di Dušan Vlahović, al resto pensa González, freddissimo davanti alla porta. Gli ospiti accusano il colpo e non riescono a reagire, con i padroni di casa che gestiscono senza problemi, sfiorando anche il poker con Vlahović. Allo scadere, in pieno recupero, il gol della bandiera di Ismael Saibari.

La Juventus parte con il piede giusto: tre gol e tre punti per i Bianconeri, che aprono al meglio il proprio cammino in UEFA Champions League.