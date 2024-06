Squadra della Stagione del Fantasy Football di Champions League 2023/24

La squadra è composta dai giocatori che hanno totalizzato più punti in stagione nel Fantasy Football ufficiale della UEFA Champions League, presentato da PlayStation.

Per la Squadra della Stagione vengono presi in considerazione solo i moduli consentiti nel gioco. Di' la tua su Twitter (@ChampionsLeague) utilizzando l'hashtag #UCL.

Portiere

Gregor Kobel (Dortmund) – 60 punti

Difensori

Achraf Hakimi (Paris) – 56 punti

Mats Hummels (Dortmund) – 93 punti

Nico Schlotterbeck (Dortmund) – 60 punti

Centrocampisti

Bukayo Saka (Arsenal) – 58 punti

Phil Foden (Man City) – 62 punti

Jude Bellingham (Real Madrid) – 72 punti

Galeno (FC Porto) – 65 punti

Attaccanti

Kylian Mbappé (Paris) – 61 punti

Harry Kane (Bayern) – 74 punti

Vinícius Júnior (Real Madrid) – 65 punti

Per separare i giocatori a pari punti in stagione vengono utilizzati i seguenti criteri: i) minor numero di minuti giocati in stagione; ii) punti totali; iii) prezzo inferiore.