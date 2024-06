Guarda la performance di Lenny Kravitz a Wembley

La leggendaria rockstar Lenny Kravitz si è esibito in una straordinaria performance nell'iconico stadio di Wembley a Londra durante il Kick Off Show by Pepsi® prima della finale di UEFA Champions League 2024.

Kravitz ha portato a milioni di persone il suo stile unico, la sua presenza scenica dinamica e i suoi successi iconici, poco prima dell'evento sportivo più seguito al mondo, trasmesso in oltre 200 paesi e territori.

Il quattro volte vincitore del GRAMMY® Award, che in una carriera trentennale ha pubblicato 11 album e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo, ha recentemente ricevuto il Music Icon Award ai People's Choice Awards 2024 ed è stato premiato con una stella alla Hollywood Walk of Fame all'inizio di quest'anno.