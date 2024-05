Vinícius Júnior sull'importanza di Ancelotti, sui consigli di Ronaldo e sulla finale di UEFA Champions League – l'intervista

A soli 23 anni, la stella del Real Madrid, Vinícius Júnior, ha già raggiunto grandi traguardi nella sua relativamente breve carriera. Il brasiliano ha vinto tre volte la Liga spagnola, una volta la Supercoppa UEFA, ma soprattutto ha segnato il gol decisivo che ha portato la sua squadra a vincere la UEFA Champions League del 2022 (vittoria per 1-0 in finale contro il Liverpool).

La marcia verso la finale di Champions League

L'attaccante madrileno ha adesso l'opportunità di conquistare un'altra volta il trofeo quando il suo Real affronterà il Dortmund nella finale del 1° giugno a Wembley. Parlando a UEFA.com, Vinícius Júnior ha spiegato anche perché un altro trionfo non sazierebbe la sua fame di vittoria.

Sul desiderio di migliorare

L'ho sempre avuto, ma dopo essere arrivato qui sono stato a contatto con grandissimi giocatori e con leggende del Real Madrid che non smettono mai di migliorare a ogni allenamento e vogliono sempre vincere, e questo ha iniziato a contagiarmi. Oggi faccio tutto il possibile per migliorare. Imparo molto da tutti i giocatori più esperti della squadra, perché ne hanno passate molte più di me. Dico sempre loro che preferisco ascoltarli piuttosto che parlare, perché è meglio per la mia crescita.

Non è importante solo in campo, ma anche fuori. In un futuro molto ravvicinato potrò fare quello che tutti questi giocatori, come Luka [Modrić], Toni [Kroos], Karim [Benzema] quando era qui, hanno fatto per me. Mi hanno trasmesso la loro calma, la loro esperienza, e io posso trasmetterla ai giocatori più giovani che stanno arrivando in squadra.

Vinícius Júnior: 'Non ci arrendiamo mai'

Sull'influenza di Carlo Ancelotti

Ha fatto tutto per me. Mi ha sempre dato fiducia, mi ha rimproverato quando ne avevo bisogno e abbiamo sviluppato un ottimo rapporto. Lui si preoccupa di me quanto io mi preoccupo di lui.

Mi ha cambiato come giocatore, non sul campo, ma nel modo in cui penso all'allenamento e alla mia crescita. Dice sempre che la mia umiltà è la mia più grande virtù, perché ascolto sempre gli altri. Ogni volta che segno un gol in una partita, voglio sempre che anche i miei compagni segnino, in modo che possano trovarsi in una posizione migliore. Non sono spinto dalla vanità, dal desiderio di giocare con i migliori giocatori e con le grandi star. Ogni giorno mi insegna qualcosa, dentro e fuori dal campo.

Il cammino del Real Madrid verso la finale: tutti i gol

Sul desiderio di vincere altre Champions League

È molto bello rappresentare questo club. Un club che vive per questa competizione. Sono felice di poter scendere in campo con questa maglia, di ottenere grandi risultati e di aver segnato nella finale del 2022, ma voglio molto di più. Ovviamente dobbiamo pensare alla prossima finale, concentrandoci sempre sulla prossima partita. Ma dopo questa finale, voglio vincerne un'altra e un'altra ancora. Dobbiamo essere pronti per questa partita, dobbiamo prepararci molto bene per un momento così importante che sarà il coronamento di una stagione fantastica.

I 14 successi del Real Madrid nella competizione

Sui modelli fuori dal campo

Ci sono Pelé, Kobe [Bryant], Ronaldo [Nazário], [Michael] Jordan, LeBron [James] e Cristiano [Ronaldo]. Ho preso un po' da ogni generazione dei miei sport preferiti. Pelé è il nostro re.

Ronaldo è stato una stella del Brasile e ha giocato anche nel Real Madrid. Mi insegna molto e mi chiama ogni volta che può per darmi qualche consiglio. Da quando mi ha detto che la sua abilità migliore era nell'uno contro uno con il portiere, ho iniziato a pensarci e sono migliorato molto dopo la conversazione che ho avuto con lui. Ora, ogni volta che ho un uno contro uno contro un portiere, cerco di rimanere il più calmo possibile.

Guarda il gol di Vinícius Júnior negli ottavi

Sull'importanza della beneficenza

Da bambino non avevo molto. Tante persone e giocatori hanno cercato di aiutarmi e mi hanno fatto credere che tutto fosse possibile. Ringrazio sempre il calcio per avermi dato la possibilità di fare grandi cose per la gente della mia città. Li rendo felici, naturalmente, ma voglio dare loro la possibilità di avere un'istruzione migliore, di vedere una luce in fondo al tunnel, perché lì le cose sono difficili e non tutti hanno le opportunità che ho avuto io. Voglio dare loro le stesse opportunità, in modo che ogni bambino possa scegliere cosa vuole diventare in futuro.