Budapest ospiterà la finale di Champions League del 2026

La Puskás Aréna di Budapest è stata scelta per ospitare la finale di UEFA Champions League del 2026.

Il Comitato Esecutivo UEFA ha confermato la nomina a Dublino, in Irlanda, durante la riunione che si è tenuta nella città in vista della finale di UEFA Europa League di mercoledì.

Le prossime finali di Champions League 2024: Wembley Stadium, Londra

2025: Fußball Arena München, Monaco di Baviera

2026: Puskás Aréna, Budapest

L'Ungheria ospiterà per la prima volta una finale di Coppa dei Campioni/Champions League. La Puskás Aréna, costruita in vista di UEFA EURO 2020 e scelta per ospitare quattro partite del torneo, ha ospitato la Supercoppa UEFA 2020 e la finale di Europa League del 2023.

La finale di Champions League del 2025 si giocherà invece in Germania, alla Fußball Arena München, stadio di casa del Bayern.