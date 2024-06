Il Real Madrid vince la UEFA Champions League 2023/24: conosciamo i campioni

Il Real Madrid ha combattuto per tutta la competizione e si è aggiudicato la UEFA Champions League 2023/24 battendo il Borussia Dortmund per 2-0 in finale allo stadio di Wembley sabato 1 giugno.

UEFA.com traccia il profilo dei campioni d'Europa.

Ranking UEFA : 3°

Miglior risultato in Coppa dei Campioni: campioni (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24)

Ultima stagione: Semifinale (S1-5tot. contro Man City)



Questa stagione

Gruppo C: V6 P0 S0 GF16 GS7 (primo posto)

Ottavi di finale: 2-1tot. contro Lipsia

Quarti di finale: 4-4tot. (4-3dcr.) contro Man City

Semifinale: 4-3tot. contro Bayern

Finale: 2-0 contro Dortmund

Miglior giocatore al Fantasy: Jude Bellingham (65)

Il percorso del Real Madrid alla finale: ogni gol

Maggior numero di minuti giocati

1068 Federico Valverde

1039 Antonio Rüdiger

1021 Rodrygo

Maggior numero di gol

6 Vinícius Júnior

5 Rodrygo

5 Joselu

Maggior numero di assist

5 Jude Bellingham

5 Vinícius Júnior

Highlights: Real Madrid - Bayern 2-1

Allenatore: Carlo Ancelotti

L'uomo che ha guidato il Real Madrid a La Décima nel 2014 è tornato di nuovo sulla panchina nell'estate 2021 e ha riscritto i libri di storia diventando il primo allenatore a vincere quattro volte la Coppa dei Campioni/Champions League. Ha anche guidato il Real Madrid al titolo della Liga nel 2021/22, diventando il primo allenatore a vincere il campionato in Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna.

Giocatore chiave: Jude Bellingham

Il trasferimento del nazionale inglese a Madrid è stato uno dei migliori colpi di mercato dell'estate e, dopo aver ereditato l'iconica maglia numero 5 di Zinédine Zidane, ci si aspettavano grandi cose da uno dei centrocampisti più talentuosi del calcio europeo. Anche se, per sua stessa ammissione, era alle prese con alcuni problemi alla spalla e alla caviglia, il giovane inglese ha continuato a stupire con i suoi gol, gli assist, la voglia di vincere e la storia d'amore con i tifosi del Real Madrid.

Lo sapevi?

Il Real Madrid ha raggiunto la 18esima finale di Coppa dei Campioni/Champions League – sette in più di qualsiasi altra squadra (Bayern e Milan hanno raggiunto quota 11 ciascuna).