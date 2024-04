Manchester City - Real Madrid 1-1 (tot: 4-4, 4-5 dcr): i rigori premiano Ancelotti

Il Real Madrid approda alla semifinale di UEFA Champions League piegando il Manchester City ai rigori dopo che Kevin De Bruyne.aveva prolungato la sfida oltre i tempi regolamentari rispondendo alla rete in apertura di Rodrygo.

Momenti chiave 12': Rodrigo insacca dopo che la sua prima conclusione era stata respinta da Ederson

19': Colpo di testa di Haaland, traversa

76': De Bruyne trova il pari dalla corta distanzaRigori: Bernardo Silva e Kovačić sbagliano e Rüdiger porta il Real in semifinale

Manchester City - Real Madrid: la partita minuto per minuto e i commenti

Il Real Madrid passa in vantaggio al 12’. Jude Bellingham aggancia un gran pallone a centrocampo e innesca la discesa sulla destra di Vinícius Júnior, cross basso del brasiliano, Ederson respinge la prima conclusione di Rodrygo, ma non può nulla sul tap in immediato del numero 11.

(Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Erling Haaland va subito vicino al pari ma il suo colpo di testa manda il pallone ad incocciare sulla traversa. Il pressing del Manchester City diventa sempre più asfissiante con il passare dei minuti. Kevin De Bruyne impegna Andrij Lunin con un sinistro a giro dalla destra. Il Real deve stringere i denti ma va al riposo in vantaggio di un gol.

In apertura di ripresa Lunin respinge la conclusione al volo, forte ma centrale, di Jack Grealish. Il Real è costretto a difendersi basso lasciando l'iniziativa completamente ai padroni di casa.

Pep Guardiola si gioca la carta Jérémy Doku e l'esterno belga è subito decisivo. Sul suo cross c'è la respinta corta di Antonio Rüdiger che permette a De Bruyne di insaccare sotto la traversa da due passi.

Highlights: Real Madrid - Man City 3-3

Il centrocampista belga ci prova ancora dalla distanza ma sfiora solo la traversa. Sempre lui spreca un'ottima occasione poco dopo calciando alto da posizione favorevole sul centro basso di Manuel Akanji. Si va ai supplementari.

Allo scadere del primo tempo supplementare il Real ha la palla buona per passare in vantaggio ma Rüdiger calcia male a tu per tu con Ederson sull'illuminante passaggio del subentrato Brahim Díaz.

Si va ai rigori: Luka Modrić sbaglia subito, ma Lunin para i tiri di Bernanrdo Silva e Mateo Kovačić e Rüdiger trasforma il tiro che porta il Real Madrid in semifinale.

Andriy Lunin para il rigore di Bernardo Silva Getty Images

PlayStation® Player of the Match: Federico Valverde ( Real Madrid )

Formazioni

Man City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji (Stones 112'), Gvardiol; Rodri, De Bruyne (Kovacic 112'); Bernardo Silva, Foden, Grealish (Doku 72'); Haaland (Álvarez 91')

Real Madrid: Lunin; Carvajal (Militão 110'), Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos (Modrić 79'); Bellingham; Rodrygo (Brahim Díaz 84'), Vinícius Júnior (Lucas Vázquez 102')

Il rigore decisivo di Antonio Rudiger AFP via Getty Images