Bayern-Arsenal 1-0 (tot: 3-2): i bavaresi brindano con Kimmich

Per la tredicesima volta il Bayern Monaco brinda alla semifinale di UEFA Champions League. Davanti ai loro tifosi, i tedeschi piegano 1-0 l'Arsenal e centrano una qualificazione sofferta ma meritata, costruita con il 2-2 di Londra di otto giorni fa: alla Fussball Arena München è decisivo il gol nella ripresa di Joshua Kimmich. Thomas Tuchel vince la sfida a distanza con Mikel Arteta e vola tra le Top 4 d'Europa con la terza squadra diversa, dopo esserci riuscito con Paris Saint-Germain e Chelsea. Tra i bavaresi e la finale ci sarà il Real Madrid, che ha eliminato ai rigori il Manchester City.

Momenti chiave 32': Martinelli da posizione favorevole calcia centrale e Neuer para

47': Goretzka e Guerreiro vengono fermati dai legni

55': Cartellino giallo per Laimer: diffidato, sarà squalificato

63': Kimmich impatta di testa il cross di Guerreiro e firma il gol-partita

66': Sané sciupa una grande chance calciando alto sopra la traversa

La partita in breve: la differenza la fa Kimmich

Un'altra immagine del gol-partita di Kimmich Getty Images

Il primo tempo è tattico e all'insegna dell'equilibrio. Il Bayern si rende pericoloso con Noussair Mazraoui, che vede premiata la sua sovrapposizione da Raphaël Guerreiro: sul tiro cross del marocchino la deviazione di Ben White mette fuori causa David Raya, ma il pallone termina in calcio d'angolo.

Ci prova anche Jamal Musiala, ma il portiere spagnolo dei Gunners è attento e respinge in tuffo. Il finale di frazione vede un lieve predominio della squadra di Arteta, con Manuel Neuer sugli scudi grazie agli interventi sul capitano avversario Martin Ødegaard e su Gabriel Martinelli, che da posizione favorevole calcia troppo centrale. Ci prova anche Kai Havertz di testa, senza però creare problemi al suo compagno di nazionale.

Nella ripresa si vede in campo un altro Bayern, più efficace e avvolgente. Sono trascorsi meno di due minuti quando, nella stessa zona, prima Leon Goretzka colpisce il palo di testa, poi Guerreiro schegga il legno con un sinistro deviato da William Saliba. Ma al 63' la squadra di Tuchel trova quello che si rivelerà il gol-partita.

Guerreiro recupera un pallone sinistra e pennella un cross su cui si avventa Kimmich, colpevolmente dimenticato da Martinelli: il colpo di testa non dà scampo a Raya e scatena la gioia del pubblico di casa. Arteta prova a correre ai ripari, inserendo Leandro Trossard e Gabriel Jesus al posto di Martinelli e Jorginho.

Nel finale i Gunners aumentano il numero dei attaccanti, con Eddie Nketiah che sostituisce Takehiro Tomiyasu. Una chance ce l'ha Ødegaard, ma Neuer - che festeggia il 58esimo clean sheet della carriera in UEFA Champions League, un record - è ancora bravo e reattivo. Finisce 1-0 per il Bayern, che ritrova la semifinale di UEFA Champions League dopo averla mancata nelle ultime tre edizioni. Per l'Arsenal di Arteta una serata amara.

Bayern-Arsenal 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

"E' stato il match-winner, ma è stato anche molto bravo con la palla e difensivamente molto forte. Non ha fatto entrare in partita Martinelli".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Bayern: Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui (Kim 76'); Laimer, Goretzka; Sané (Upamecano 89'), Musiala, Guerreiro; Kane

Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu (Nketiah 86'); Ødegaard, Jorginho (Gabriel Jesus 67'), Rice; Saka, Havertz, Martinelli (Trossard 67')