Barcellona - Paris, anteprima ritorno quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Barcellona e Paris si affronteranno martedì 16 aprile nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Barcellona - Paris in breve Quando: martedì 16 aprile (21:00 CET)

Dove: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcellona

Cosa: ritorno quarti di UEFA Champions League

Come seguirla: clicca qui per la marcia verso la partita

Dove guardare Barcellona - Paris in TV

Scopri dove guardare la UEFA Champions League in TV.

Guida alla partita

Dopo un'andata dalle mille emozioni, chissà cosa ci regalerà la gara di ritorno. L'andata ha visto gol, spettacolo e continui capovolgimenti di fronte, il tutto per la gioia del pubblico entusiasta del Parc des Princes. Alla fine a risolvere la partita ci ha pensato Andreas Christensen con un colpo di testa a 13 minuti dal termine.

Highlights: Paris - Barcellona 2-3 

Dopo un periodo in cui il Barça era una presenza in queste fasi quando Xavi era ancora un calciatore, adesso gli spagnoli puntano alla seconda semifinale in nove stagioni. Raphinha, autore di una doppietta nella capitale francese, non dà però nulla per scontato. "Non è ancora finita, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più per superare il turno. Ci sono 90 minuti da giocare, potenzialmente anche di più". Chiunque ricordi la 'Remontada' del 2017 non ha bisogno di aggiungere altro.

Probabili formazioni*

Barcellona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo; Sergi Roberto, De Jong, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Squalificati: Christensen, Sergi Roberto

Diffidati: De Jong, Ferran Torres, João Félix, Ronald Araújo, Yamal

Paris: Donnarumma; Marquinhos, Lucas Beraldo, Lucas Hernández, Nuno Mendes; Lee, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Asensio

Squalificati: nessuno

Diffidati: Dembélé, Lucas Hernández, Škriniar, Ugarte, Vitinho

*Queste la formazioni titolari dell'andata; la probabile formazione sarà comunicata in seguito

Stato di forma

Barcellona

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVP

Ultima partita: Cádiz - Barcellona 0-1, 13/04, La Liga

Paris

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SPVVVV

Ultima partita: Paris - Barcellona 2-3, 10/04, andata quarti di Champions League

Luis Enrique: 'Sarà una finale a Barcellona'

Le parole degli allenatori

Xavi Hernández, allenatore Barcellona: "Credo che il Paris sia ancora favorito per il passaggio del turno. È molto difficile difendersi bene contro questo Paris. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo livello, ma c'è ancora molto da fare. Ora è tempo di pensare al ritorno".

Luis Enrique, allenatore Paris: "La qualificazione è ancora aperta. Andremo a Barcellona con voglia e ambizione. Sarà una finale per noi e ho fiducia nella mia squadra."