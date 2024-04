Atlético Madrid-Dortmund 2-1: De Paul e Lino, vantaggio Colchoneros

L'Atlético Madrid supera di misura il Borussia Dortmund nell'andata dei quarti di UEFA Champions League. Dopo aver eliminato l'Inter, la squadra di Diego Simeone gioca un grande primo tempo e sfrutta gli errori dei tedeschi, trovando il gol con Rodrigo De Paul e Samuel Lino (che sarà squalificato al ritorno): nella ripresa però i Gialloneri reagiscono e vanno a segno con il subentrato Sébastien Haller, prima di colpire due clamorose traverse. Finisce 2-1 per i padroni di casa.

Momenti chiave 4': De Paul porta subito in vantaggio l'Atlético

7': Kobel si salva sulla conclusione dell'ex Witsel

32': Lino trova il raddoppio su assist di Griezmann

81': Haller dimezza lo svantaggio per i Gialloneri

87': Bynoe-Gittens colpisce la traversa con un tiro deviato

90'+5': Brandt centra la traversa con un colpo di testa



La partita in breve: Haller fa sperare i Gialloneri



Samuel Lino (destra) esulta dopo aver realizzato il raddoppio dell'Atlético contro il Dortmund Getty Images

L'avvio della squadra di Simeone è quasi rabbioso e un Dortmund che commette tanti errori non riesce ad arginare l'irruenza degi spagnoli. Sono trascorsi appena quattro minuti quando una costruzione dal basso sull'asse formato da Gregor Kobel e Ian Maatsen viene letta benissimo dai padroni di casa, che riconquistano il pallone e trovano il vantaggio con De Paul, campione del mondo con un passato nell'Udinese: 1-0 per i Colchoneros.

Il Metropolitano è in estasi, il portiere svizzero dei Gialloneri si riscatta con una super parata sul tacco volante dell'ex Axel Witsel, ma poco dopo la mezzora - malgrado un tentativo di testa di Felix Nmecha - è costretto a capitolare di nuovo. Il Dortmund si macchia di un'altra grave disattenzione, questa volta con l'esporto Mats Hummels e Nico Schlotterbeck, sugli sviluppi di una rimessa laterale dell'Atlético: Griezmann si impossessa del pallone e lo serve al brasiliano Lino, che con un preciso piatto destro non dà scampo al numero 1 avversario.

Edin Terzić prova a scuotere i vice campioni di Germania, che hanno un sussulto solo nel finale di tempo, quando Maatsen - in prestito dal Chelsea - impegna Jan Oblak con una conclusione da fuori area, prima che un destro di Jadon Sancho finisca alto da posizione favorevole. La ripresa si apre con un Dortmund che presenta Julian Brandt al posto di Felix Nmecha.

La squadra di Terzić sembra più convinta e alza il baricentro, ma fatica a essere pericolosa: così l'allenatore cambia in attacco, togliendo Niclas Füllkrug e inserendo l'ivoriano Haller, un passato al West Ham e all'Ajax. La risposta del "Cholo" non tarda ad arrivare, con Pablo Barrios che davanti prende il posto dell'ex juventino Álvaro Morata.

I Gialloneri ci provano proprio con Brandt su punizione, ma il centrocampista ex Leverkusen non trova lo specchio della porta; dalla parte opposta è bravissimo Kobel, che con un miracolo su Lino tiene in vita i suoi. Così, a nove minuti dalla fine, il Dortmund trova un gol molto importante nell'economia della doppia sfida: sull'assist di Marcel Sabitzer per Haller, l'argentino Nahuel Molina non riesce a chiudere e l'attaccante ivoriano mette in rete di destro dopo un controllo di petto, superando Oblak.

Il finale si infiamma ed è pieno di occasioni. Correa, dopo un altro pasticcio di Hummels, non riesce a segnare a due passi da Kobel, mentre dalla parte opposta il 19enne inglese Jamie Bynoe-Gittens colpisce una clamorosa traversa con un gran sinistro da fuori area deviato di testa da César Azpilicueta.

Finisce 2-1, con un'altra traversa centrata da uno sfortunato Dortmund al quinto dei cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro, con Brandt: a decidere la semifinalista sarà tra sei giorni la sfida del Westfalenstadion.

Atlético Madrid-Dortmund 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

"Ha fatto tutto bene. Ha dettato i tempi con la palla, ha servito l'assist a Lino e ha fatto molto bene anche quando doveva difendere".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Statistiche chiave

L'Atlético resta imbattuto in 17 gare di UEFA Champions League a eliminazione diretta nel suo stadio con Simeone in panchina (11 successi e 6 pareggi) in cui ha subito solo cinque reti.

E' stata la prima vittoria dell'Atleti nelle ultime sette partite contro avversarie tedesche nelle competizioni UEFA (2 pareggi e 4 sconfitte, dal successo casalingo 1-0 contro il Leverkusen nella fase a gironi 2019/20.

La serie di clean sheets dei Colchoneros nelle ultime sei gare casalinghe dei quarti di UEFA Champions League è stata interrotta dal gol di Haller.

Il vantaggio di Rodrigo De Paul dopo 3 minuti e 58 secondi è stato il gol più rapido dell' Atlético in UEFA Champions League dopo quello di Saúl Ñíguez al Liverpool nel 2020 (3 minuti 46 secondi).

Il Dortmund ha ora perso le ultime cinque partite giocate nei quarti di finale di UEFA Champions League.

I Gialloneri non hanno vinto in trasferta negli ultimi otto incontri dei quarti di finale nelle competizioni UEFA dal successo 1-0 contro l'Auxerre nella UEFA Champions League 1996/97 (3 pareggi e 5 sconfitte).

Con questo risultati si interrompe l'imbattibilità in UEFA Champions League del Dortmund, che durava da sette partite (4 vittorie 3 pareggi).



Formazioni

Atlético: Oblak; Witsel (Savić 90'), Giménez, Azpilicueta; Molina (Saúl Ñíguez 90'), Llorente, Koke, De Paul (Correa 80'), Lino (Riquelme 90'); Morata (Barrios 64'), Griezmann

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer (Reus 84'), Emre Can (Özcan 84'); Sancho, Nmecha (Brandt 46'), Adeyemi (Bynoe-Gittens 73'); Füllkrug (Haller 60')