Sorteggio quarti di finale di Champions League: Real Madrid-Man City, Paris-Barcellona

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Champions League 2023/24 si è svolto presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera).

Champions League 2023/24 Quarti di finale (9/10 e 16/17 aprile)

Arsenal (ENG) - Bayern (GER)

Atlético Madrid (ESP) - Dortmund (GER)

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Paris (FRA) - Barcellona (ESP) Semifinali (30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio)

Atlético / Dortmund - Paris / Barcellona

Arsenal / Bayern - Real Madrid / Man City Calci di inizio ore 21:00 CET

I detentori del Manchester City e i 14 volte campioni d'Europa del Real Madrid si affronteranno per la terza edizione consecutiva nelle ultime fasi della competizione. L'undici di Pep Guardiola si è imposto nelle semifinali della scorsa stagione con un netto 5-1 complessivo, vendicando la sconfitta rocambolesca di un anno prima allo stesso turno.

In programma c'è anche la riedizione della rimonta più famosa di tutti i tempi in Champions League, quella di sette anni fa del Barcellona contro il Paris dopo aver perso 4-0 all'andata. Il Bayern affronta l'Arsenal dopo aver vinto gli ultimi tre confronti diretti per 5-1, mentre Axel Witsel giocherà contro la sua ex squadra in occasione di Atlético de Madrid-Dortmund.

Procedura di sorteggio

Otto palline con i nomi delle squadre dei quarti di finale sono state inserite in una grande urna centrale e mescolate. La prima e la seconda pallina estratte hanno determinato il primo quarto di finale. La prima pallina estratta rappresentava la squadra in casa all'andata. La procedura è stata ripetuta con le altre palline dell'urna fino a completare gli accoppiamenti dei quarti di finale. Nessuna squadra era testa di serie ed erano ammessi confronti tra club della stessa nazione.

La storica rimonta del Barcellona contro il Paris nel 2017

Per il sorteggio delle semifinali, quattro palline contenenti le diciture da "Vincitrice quarto di finale 1" a "Vincitrice quarto di finale 4" sono state inserite in una grande urna centrale e mescolate. La prima e la seconda pallina estratte hanno determinato la prima semifinale. La prima pallina estratta rappresentava la squadra in casa all'andata. La procedura è stata ripetuta con le altre palline dell'urna fino a completare gli accoppiamenti delle semifinali.

C'è stato anche un sorteggio per la finale?

Sì, per motivi amministrativi. La vincitrice della semifinale 1 (Atlético / Dortmund - Paris / Barcellona) sarà la squadra "di casa" in finale di Champions League.