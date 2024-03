Madrid - Lipsia 1-1 (tot: 2-1): ma che rischi per il Real!

Il Real Madrid stacca il biglietto per i quarti di finale di UEFA Champions League pur soffrendo contro un ottimo Lipsia. La squadra dii Carlo Ancelotti, vittoriosa per 1-0 in Germania, passa grazie a un sudato 1-1 al Bernabeu.

Vinícius Junior porta in vantaggio i padroni di casa a inizio ripresa, ma gli ospiti, che avevano già fallito diverse occasioni, pareggiano subito con Willi Orban. Il risultato, però, non cambia più con la squadra tedesca che esce tra mille rimpianti.

Il Real Madrid fatica a trovare spazi nel primo tempo e rischia grosso in più di un'occasione. Ikoma-Loïs Openda spreca un paio di ghiotte opportunità mentre Andrij Lunin deve intervenire in tuffo per sventare una conclusione di Xavi Simons poco prima dell'intervallo.

E' il Real Madrid a passare in vantaggio nella ripresa. Toni Kroos ruba palla nella propria metà campo e serve Jude Bellingham. L'inglese arriva fino alla trequarti palla al piede e serve Vinícius Júnior che stava tagliando dalla sinistra in area, il numero 7 del Real non sbaglia infilando sul primo palo.

Toni Rüdiger nega agli ospiti il pareggio immediato sul tiro a botta sicura di Simons che trova la respinta quasi sulla linea di porta del difensore dei Blancos. La spinta del Lipsia viene premiata quando David Raum pennella un gran pallone in area e Orbán insacca in girata di testa.

La squadra tedesca continua a provarci fino alla fine, il Real Madrid soffre ma regge, anche aiutato dalla fortuna. Nei minuti di recupero sponda di Yussuf Poulsen per Christoph Baumgartner, che allarga sulla sinistra dell'area per Dani Olmo, stop e pallonetto del numero 7, con la sfera che tocca la parte alta della traversa e finisce fuori. Il Real Madrid può tirare un sospiro di sollievo.

PlayStation® Player of the Match: Willi Orbán (Leipzig)

"Un leader eccellente, che ha mostrato un grande spirito. Ha segnato un bel gol in una super prestazione."

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos (Modric 78') , Camavinga (Rodrygo 46'); Bellingham (Joselu 85'); Vinícius Júnior

Leipzig: Gulácsi; Henrichs, Lukeba, Orbán, Raum; Olmo, Haidara (Kampl 90'), Schlager (Elmas 85'), Simons; Openda (Poulsen 76'), Šeško (Baumgartner 85')