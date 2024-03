Man City - Copenaghen 3-1 (tot: 6-2): i detentori ai quarti

Il Manchester City non dà scampo al Copenaghen e conquista d'autorità i quarti di UEFA Champions League. Davanti ai loro tifosi, negli ottavi di ritorno, i campioni d'Inghilterra battono con lo stesso risultato dell'andata - 3-1 - la squadra danese e tengono vivo il sogno di bissare il trionfo di Istanbul contro l'Inter di un anno fa.

Momenti chiave 5': Akanji porta i Citizens in vantaggio

9': L'argentino Álvarez realizza il raddoppio

29': accorcia le distanze per la squadra danese

45'+3': Haaland firma il sesto gol nella competizione e chiude i discorsi

La partita in breve: troppo City per il Copenaghen

Al City non serve molto tempo per sbloccare il risultato e incrementare il suo vantaggio. Dopo appena cinque minuti, Manuel Akanji si trasforma in attaccante e impatta il corner di Julián Álvarez, trovando l'angolino con un preciso tiro al volo.

E' lo stesso Álvarez a firmare il raddoppio, con un tiro a giro da fuori area che sfugge alla presa del portiere del Copenaghen Kamil Grabara e si infila in rete per il raddoppio.

Il Copenaghen ha un sussulto e riesce a riaprire la sfida con il nazionale norvegese Mohamed Elyounoussi, un passato nel Southampton e nel Celtic, smarcato da un colpo di tacco dell'islandese Orri Óskarsson. Prima dell'intervallo, però, la squadra di Pep Guardiola ritorna a +2 grazie al "solito" - neanche a dirlo - Erling Haaland, che trova il bersaglio di sinistro e festeggia il suo sesto gol in questa Champions League.

Nella ripresa il risultato non cambia più. Il Copenaghen rivelazione, dopo aver superato a sorpresa la fase a gironi, saluta la competizione. Per i campioni d'Inghilterra il sogno del back-to-back è ancora vivo.Report text.

Man City - Copenaghen 3-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Manuel Akanji (Man City)

"Un bel gol per sbloccare il risultato e una prestazione difensiva ordinata e controllata. Oltre ad alcuni buoni intercetti".

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Man City: Ederson; Lewis, Akanji, Dias (Stones 68'), Gvardiol; Rodri (Sergio Gomez 46'), Kovačić; Matheus Nunes (Hamilton 74'), Álvarez, Bobb; Haaland (Wright 88')

Copenhagen: Grabara; Ankersen, Jelert (Meling 78'), Vavro, McKenna, Diks; Froholdt (Mattsson 58'), Óskarsson (Cornelius 68'), Clem (Højlund 68'); Elyounoussi, Achouri (Bardghji 58')