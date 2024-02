Anteprima ritorno ottavi di finale Champions League, Arsenal - Porto: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Arsenal e Porto si affronteranno martedì 12 marzo nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Arsenal - Porto in breve Quando: martedì 12 marzo (21:00 CET)

Dove: Arsenal Stadium, Londra

Cosa: ritorno ottavi di finale UEFA Champions League

Guida alla partita

Lo splendido gol di Galeno allo scadere ha regalato al Porto la vittoria di misura in vista del ritorno a Londra. La qualificazione è ancora tutta da decidere ma Mikel Arteta è rimasto senza dubbio deluso per la prestazione dei suoi dove oltre al gol, l'Arsenal non ha effettuato nemmeno un tiro in porta, cosa che non accadeva da due anni.

I Gunners dovranno superare il peso della storia ma i portoghesi dovranno ribaltare le statistiche: il Porto ha vinto una sola volta nelle ultime nove partite degli ottavi di Champions League (P1 S7) ed è uscito agli ottavi per sette volte consecutive.

Highlights: FC Porto - Arsenal 1-0 

Probabili formazioni

Stato di forma

Arsenal

Forma: VSVVVV

Ultimo risultato: Arsenal - Newcastle 4-1, 24/02, Premier League

Classifica Premier League

FC Porto

Forma: PVVSPV

Ultimo risultato: Gil Vicente - Porto 1-1, 25/02, Liga portoghese

Classifica Liga portoghese

Le parole degli allenatori

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Dobbiamo gestire molto meglio alcune situazioni. Non possiamo vincere se sprechiamo come ci è capitato in tre occasioni. Se vuoi arrivare ai quarti di finale, devi battere il tuo avversario, e questo è ciò che dovremo fare in casa. Il Porto è una squadra molto ben organizzata dal punto di vista difensivo e sa spezzarti il ritmo in continuazione. Ci sono cose che dovremo fare molto meglio. Sappiamo cosa aspettarci".

Sérgio Conceição, allenatore Porto: "I giocatori devono essere contenti di quello che hanno fatto [all'andata]. C'è stato poco tempo per lavorare, ma c'è stata molta determinazione. La squadra ha capito perfettamente gli spazi in cui doveva intervenire per condizionare i nostri avversari e anche cosa dovevamo fare noi davanti per fargli male. È stata una bella partita, una partita da Champions League. I nostri avversari hanno avuto più palla, ma il Porto è sempre stato più pericoloso."