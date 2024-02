Cosa guardare nella prima settimana del ritorno degli ottavi di finale di Champions League

La prossima settimana si giocano le prime gare di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League, che promettono grande tensione, emozioni e colpi di scena.

Ecco i principali spunti di discussione delle quattro partite.

Calendario ottavi di finale

Il calendario della prossima settimana

Martedì 5 marzo

Real Sociedad - Paris

Bayern - Lazio

Mercoledì 6 marzo

Manchester City - Copenhagen

Real Madrid - Lipsia

Calci d'inizio ore 21:00 CET

Strada complicata per il Bayern

Il Bayern non è riuscito ad arrivare ai quarti di finale solo una volta nelle ultime 12 stagioni (2018/19), ma stavolta rischia di uscire dopo il convincente trionfo della Lazio per 1-0 a Roma.

La squadra di Maurizio Sarri cerca di arrivare ai quarti per la prima volta dopo 24 anni. Il Bayern, però, non perde in casa da 13 partite di Champions League (V10 P3), statistica che i biancocelesti conosco fin troppo bene. "Il Bayern è una squadra forte, mi hanno colpito anche i ragazzi che sono entrati dalla panchina", ha detto Sarri. "Prendiamoci la vittoria, con la consapevolezza che in Germania sarà dura".

Highlights: Lazio 1-0 Bayern

Prova difficile per la Real

Per quasi un'ora, la Real Sociedad ha resistito alle offensive del Paris nella gara di andata in Francia. Alla fine, però, ha prevalso la qualità dei padroni di casa, a segno con Kylian Mbappé e Bradley Barcola. Alla Real serve una prestazione straordinaria a San Sebastián per trovare un posto ai quarti di Coppa dei Campioni che manca dal 1982/83.

Il club basco potrebbe trarre ispirazione dal Newcastle, che davanti al suo pubblico ha battuto il Paris 4-1 nella fase a gironi. "Nel secondo tempo potevamo pagare un prezzo ancora più alto", ha detto l'allenatore Imanol Alguacil. "Sono contento di aver subito solo due gol. Se in casa giocheremo come nel primo tempo, avremo le nostre occasioni".

Highlights: Paris - Real Sociedad 2-0

Niente da perdere per il Copenhagen

"È stata una serata difficile, loro erano uno o due livelli sopra gli avversari che abbiamo affrontato nel girone". È stata questa l'onesta valutazione dell'allenatore del Copenaghen, Jacob Neestrup, dopo la sconfitta per 3 -1 contro il Manchester City al Parken.

Unica nota positiva: il Copenaghen può andare in Inghilterra sapendo di non avere nulla da perdere e potrà mettersi alla prova di nuovo contro quella che probabilmente è la squadra più forte del mondo, nonché detentrice della Champions League. "Vediamo se riusciremo almeno a pareggiare, o magari a vincere", ha aggiunto il difensore Denis Vavro.

Highlights: Copenhagen - Man City 1-3

Il Lipsia non perde l'ottimismo

Ci è voluto un lampo di Brahim Díaz per decidere a favore del Real Madrid la gara di andata contro il Lipsia in Germania. L'esterno spagnolo, in campo al posto dell'infortunato Jude Bellingham, ha superato tre difensori e ha insaccato con un tiro sul secondo palo subito dopo l'intervallo.

Anche se il gol è stato un duro colpo, il Lipsia non perde il coraggio perché ha più che tenuto testa al Real nel resto dell'incontro e andrà al Bernabéu con le speranze ancora accese. "Abbiamo giocato davvero bene e abbiamo dimostrato di avere molta qualità", ha detto l'attaccante Benjamin Šeško. "Semplicemente, non è andata come doveva, speriamo che vada meglio nella seconda partita".

Highlights: Lipsia - Real Madrid 0-1

Prossime partite

Il 12 marzo, l'Arsenal tenterà di ribaltare la sconfitta per 1-0 dell'andata contro il Porto, con l'obiettivo di raggiungere i quarti di finale per la prima volta dal 2009/10.

In bilico anche la sfida tra l'Atlético Madrid e l'Inter, vincitrice per 1-0 a Milano. Il ritorno all'Estadio Metropolitano è in programma il 13 marzo.

Le vincitrici degli ottavi andranno al sorteggio dei quarti di finale del 15 marzo.