Lipsia-Real Madrid 0-1: una gemma di Brahim Díaz decide l’andata

Al Real Madrid basta una magia di Brahim Díaz, nella ripresa, per imporsi in Germania nell’andata degli ottavi di UEFA Champions League. Un risultato importantissimo per gli spagnoli, che, seppur rimaneggiati, riescono a domare un ottimo Lipsia, capitalizzando al meglio la serata di grazia di Andriy Lunin.

I momenti chiave 3': Il gol di Šeško viene annullato dopo un check del VAR

48': Brahim Díaz sblocca il risultato con una gran conclusione

51': Olmo, da buona posizione, trova pronto Lunin

72': Vinícius Júnior colpisce il palo per la squadra di Ancelotti

80': Lunin si salva su una ripartenza dei tedeschi finalizzata da Šeško

La partita in breve: Brahim Díaz fa la differenza

Brahim Díaz firma il gol del vantaggio in Germania Getty Images

Grande partenza dei tedeschi, subito insidiosissimi con Benjamin Šeško. Il Real risponde con un colpo di testa di Aurélien Tchouameni, probabilmente destinato fuori, ma comunque respinto da Loïs Openda nei pressi della linea di porta. Poi altra chance importante per Šeško, servito benissimo da Dani Olmo, ma fermato da un’ottima parata di Lunin.

Primi dieci minuti scoppiettanti, poi decisamente meno emozioni e uno 0-0 che si protrae fino all’intervallo.

A inizio ripresa, al 49’, una perla di Brahim Díaz sblocca il match: il numero 21 conferma il suo straordinario momento di forma con una splendida azione personale e un meraviglioso mancino a giro che porta avanti la squadra ospite.

Immediata la risposta del Lipsia, che sfiora il pari, ma deve fare i conti con Lunin, che prima respinge un tentativo di Olmo e poi sventa definitivamente la minaccia, avventandosi, in uscita, sul tentativo di Šeško. I padroni di casa ci provano ancora, ma rischiano anche di subire il raddoppio, con il Real che va vicinissimo al raddoppio con Rodrygo.

Occasioni da una parte e dall’altra: Olmo impegna Lunin, Vinícius Júnior colpisce un palo clamoroso dopo una giocata da campione. Finale bellissimo, con il Lipsia che spinge e costringe agli straordinari Lunin, impegnatissimo e superlativo soprattutto su Šeško. L’estremo difensore si esalta e preserva il vantaggio fino alla fine. Al triplice fischio esulta il Real, che vince 1-0 grazie alla magia di Brahim Díaz e ai miracoli del suo portiere.

La partita minuto per minuto:

Formazioni

Lipsia: Gulácsi; Simakan, Klostermann, Orbán, Raum; Olmo (Elmas 75'), Henrichs (Haidara 75'), Schlager, Simons; Openda (Poulsen 75'), Šeško

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Brahim Díaz; Rodrygo, Vinícius Júnior