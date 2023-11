Lazio-Celtic 2-0: una doppietta di Immobile fa volare i Biancocelesti

Nella quinta giornata del Gruppo E di UEFA Champions League, la Lazio sfrutta il fattore campo e conquista una vittoria preziosissima per le proprie ambizioni europee. È una doppietta di Ciro Immobile, subentrato a partita in corso, a stendere il Celtic.



Lazio-Celtic 2-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



Le due squadre si affrontano a viso aperto e i Biancocelesti mostrano subito di poter essere insidiosi. Il primo tentativo è di Gustav Isaksen, schierato a sorpresa da Maurizio Sarri, ma la palla gol più pericolosa capita sulla testa di Felipe Anderson, che, ben servito da Matteo Guendouzi, non trova la porta.

La Lazio prova ad alzare il baricentro, il Celtic non rinuncia mai a giocare. In campo due formazioni con una chiara filosofia, ma poco incisive davanti: lo 0-0 all’intervallo è la naturale fotografia di un primo tempo acceso, ma con pochissime occasioni.

Il sudcoreano del Celtic, Hyeon Jun Yang, prova a superare Adam Marusic e Nicolò Rovella della Lazio AFP via Getty Images

A inizio ripresa ghiotta chance per gli ospiti, con il diagonale di Kyogo Furuhashi che termina di poco a lato. È un Celtic più intraprendente quello rientrato dagli spogliatoi: gli scozzesi, d’altronde, hanno l’obbligo di vincere per alimentare le proprie speranze europee. I padroni di casa rispondono con un grande inserimento di Isaksen: il numero 18, sulla perfetta imbucata di Felipe Anderson, incrocia col mancino, ma manca il bersaglio grosso: palla fuori di un soffio.



Highlights: Lazio - Feyenoord 1-0

All’82’ l’episodio che sblocca il match: Isaksen cerca l'ennesimo sinistro a rientrare, ma il suo tiro, deviato, si trasforma in un assist per Immobile, che, appostato sul secondo palo, non può davvero sbagliare. Il numero 17, subentrato nella ripresa, concede il bis tre minuti più tardi: si concretizza così un micidiale uno-due che stende il Celtic e regala tre punti fondamentali alla Lazio. Nulla da fare per gli scozzesi, ormai certi del quarto posto e, quindi, definitivamente fuori da tutto.



Formazioni



Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marušić; Guendouzi, Rovella (Cataldi 80'), Luis Alberto (Kamada 80'); Isaksen, Castellanos (Immobile 61'), Felipe Anderson (Pedro 61'). All. Sarri



Celtic: Hart; A Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Paulo Bernardo (Oh Hyeon-gyu 69'); Forrest (Johnston 61'), Furuhashi, Yang Hyun-jun (86' Turnbull). All. Rodgers